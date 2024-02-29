Польща розгляне можливіть заборонити імпорт російських продуктів, – Туск

Польща "ретельно" проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування та не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск журналістам у Варшаві після зустрічі з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліною, передає Bloomberg.

Туск планує обговорити це питання на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу.

Раніше повідомлялося, що Сейм Латвії затвердив у остаточному читанні поправки до закону про сільське господарство та розвиток села, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.