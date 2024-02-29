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Польща розгляне можливіть заборонити імпорт російських продуктів, – Туск

туск

Польща "ретельно" проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування та не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск журналістам у Варшаві після зустрічі з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліною, передає Bloomberg. 

Туск планує обговорити це питання на зустрічі з протестуючими фермерами, оскільки проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає не лише через торгівлю з Україною, а й від експорту з Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу.

Раніше повідомлялося, що Сейм Латвії затвердив у остаточному читанні поправки до закону про сільське господарство та розвиток села, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

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заборона (455) Латвія (285) Польща (2437) продукти (741) росія (14237)


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Курви слиняві блокують кордон з Україною і нарощують торгівлю товарами с/г призначення з рашкою і білорашкою. Посібникам )(уйла ганьба!
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01.03.2024 09:49 Відповісти

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