Наслідки мобілізації і падіння рубля: Російський бізнес почав шукати робітників у найбідніших країнах Африки

Через рекордний дефіцит кадрів, спричинений війною в Україні, мобілізацією та масовою міграцією, російські компанії почали шукати працівників у найбідніших країнах Африки.

Нещодавно до Санкт-Петербурга для перемовин з цього питання прибули представники Бурунді та Буркіна-Фасо, пише "Российская газета".

За даними Світового банку, Бурунді є однією з найбідніших країн в Африці і у світі в цілому. За останніми даними, ВВП на одну людину у цій країні становив всього $289,4. Буркіна-Фасо входить до двадцятки найбідніших країн світу з показником $632 на людину.

За словами голови Комітету з праці та зайнятості Санкт-Петербурга Дмитра Чєрнейко, це лише початок.

"Це перша проба пера. Ми починаємо з ними діалог і поки не знаємо, до чого це приведе... Географія змінюється, зараз дальнє зарубіжжя стає популярним. Та сама Індія, і низка інших азійських країн", – сказав російський чиновник.

При цьому він зауважив, що Росія посилює присутність у найбідніших країнах Африки, зокрема у Бурунді стимулюватимуть вивчення російської мови, що спростить залучення місцевого населення до РФ.

Крім того, до Росії приїдуть робітники з Кенії, повідомив офіційний представник Державної палати країни Хусейн Мохамед.

Російські роботодавці також зацікавлені у робітниках із КНДР та ведуть переговори про залучення працівників із В'єтнаму, зазначив експерт у сфері міграції Вадим Коженов.

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Як повідомлялося, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.