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Новини
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Наслідки мобілізації і падіння рубля: Російський бізнес почав шукати робітників у найбідніших країнах Африки

африка,арміярф

Через рекордний дефіцит кадрів, спричинений війною в Україні, мобілізацією та масовою міграцією, російські компанії почали шукати працівників у найбідніших країнах Африки.

Нещодавно до Санкт-Петербурга для перемовин з цього питання прибули представники Бурунді та Буркіна-Фасо, пише "Российская газета".

За даними Світового банку, Бурунді є однією з найбідніших країн в Африці і у світі в цілому. За останніми даними, ВВП на одну людину у цій країні становив всього $289,4. Буркіна-Фасо входить до двадцятки найбідніших країн світу з показником $632 на людину.

За словами голови Комітету з праці та зайнятості Санкт-Петербурга Дмитра Чєрнейко, це лише початок.

"Це перша проба пера. Ми починаємо з ними діалог і поки не знаємо, до чого це приведе... Географія змінюється, зараз дальнє зарубіжжя стає популярним. Та сама Індія, і низка інших азійських країн", – сказав російський чиновник.

При цьому він зауважив, що Росія посилює присутність у найбідніших країнах Африки, зокрема у Бурунді стимулюватимуть вивчення російської мови, що спростить залучення місцевого населення до РФ.

Крім того, до Росії приїдуть робітники з Кенії, повідомив офіційний представник Державної палати країни Хусейн Мохамед. 

Російські роботодавці також зацікавлені у робітниках із КНДР та ведуть переговори про залучення працівників із В'єтнаму, зазначив експерт у сфері міграції Вадим Коженов.

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Як повідомлялося, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської промисловості.

Останні опитування російських підприємств, які щомісячно проводить Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара демонструють, що дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним мобілізації для поповнення російських окупаційних військ у вересні минулого року. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після 21 вересня із країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.

Автор: 

Африка (75) мігранти (433) росія (14237) трудова міграція (312) мобілізація (470)


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Топ коментарі
+7
Не перебільшуйте. Нам іноземці інших рас з найбідніших країн, тобто безграмотні, непотрібні зовсім. ******* економіка не потребує тупої фізичної сили. Канада має лише 28 мільйонів населення. І справляються. Ще й як справляються. Ми теж справимось без мусульман та безграмотних послідовників дикунських культів. Достатньо ввести єдиний податок 15% для всіх і кожного і за два роки країну наповнять інвестиції в високопродуктивне виробництво. Некваліфікована робоча сила потрібна для низької продуктивності в поєднанні з високим оподаткування. Це дурість в квадраті.
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29.02.2024 18:01
+5
найбільш раціональну схему транспортування робітників російський бізнес може знайти в старих книжках
і да, не ображайтесь потім на якихось афро-русскіх

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29.02.2024 17:38
+2
Залучайте краще папуасів, у них є досвіт будувати з бамбука літаки А-50, навідь в експортному варіанті!😁
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29.02.2024 17:33
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Залучайте краще папуасів, у них є досвіт будувати з бамбука літаки А-50, навідь в експортному варіанті!😁
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29.02.2024 17:33 Відповісти
Папуас изображает мистического Джона Фрума из волшебной страны USA.

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29.02.2024 17:58 Відповісти
"над кем смеетесь? над собой смеетесь !"
ЗЕлин бабафон - Владимир Зеленский пообещал бесплатный смартфон каждому вакцинированному украинцу старше 60 лет. Программа будет иметь одно из этих названий: «єСмартфон», «БабусяФон», «єДідусь» и «*******».
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29.02.2024 18:36 Відповісти
культ каргоЗЄля для папуасів-73%-українців

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29.02.2024 18:44 Відповісти
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29.02.2024 20:28 Відповісти
Потім ці робітники "випадково" опиняться на фронті.
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29.02.2024 17:35 Відповісти
найбільш раціональну схему транспортування робітників російський бізнес може знайти в старих книжках
і да, не ображайтесь потім на якихось афро-русскіх

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29.02.2024 17:38 Відповісти
Ща им поправят рюцкий мир.
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29.02.2024 17:46 Відповісти
Наші вже не приховують, що робитимуть тут те саме, бо багато загинули та ще загинуть, величезна кількість виїхала з країни і не повернеться, а також чимало людей планують виїхати після відкриття кордонів. Тому, землю на продаж, а дешеву робочу силу можна з злиденної Африки завезти.
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29.02.2024 17:47 Відповісти
Не перебільшуйте. Нам іноземці інших рас з найбідніших країн, тобто безграмотні, непотрібні зовсім. ******* економіка не потребує тупої фізичної сили. Канада має лише 28 мільйонів населення. І справляються. Ще й як справляються. Ми теж справимось без мусульман та безграмотних послідовників дикунських культів. Достатньо ввести єдиний податок 15% для всіх і кожного і за два роки країну наповнять інвестиції в високопродуктивне виробництво. Некваліфікована робоча сила потрібна для низької продуктивності в поєднанні з високим оподаткування. Це дурість в квадраті.
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29.02.2024 18:01 Відповісти
Ви праві, але це не мої вигадки, а неодноразово озвучені так званими "експертами" від влади прогнози, а якщо зважати на те, що ЗЕскоти все дурне мавпують в паРаші, то звідси і песимізм. Втім, якщо вдасться позбутися ЗЕскотів і привести до влади нормальних людей - описаний Вами варіант цілком реалістичний.
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29.02.2024 18:48 Відповісти
Ці напрацюють.
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29.02.2024 18:07 Відповісти
Нас те саме може чекати
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29.02.2024 18:32 Відповісти

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