Влада Росії хоче використовувати криптовалюту для оплати імпортних товарів в умовах санкцій

В уряді Росії планують використовувати криптовалюту для зовнішньоторговельних розрахунків.

Про це повідомив представник Мінфіну РФ Осман Кабалоєв, передає російське інформагентство РБК.

"Перший підхід, з яким усі погодилися, – це саме легалізація майнінгу та використання отриманої за допомогою майнінгу криптовалюти для зовнішньої торгівлі. Ми над цим законопроектом продовжуємо працювати", – сказав Кабалоєв.

Представник російського Мінфіну наголосив, що використовувати у зовнішній торгівлі можна буде лише криптовалюту, намайнену в Росії, а не придбану за кордоном.

Він додав, що законопроєкт про майнінг, який дозволяє у тому числі використовувати видобуту в Росії криптовалюту для розрахунків при міжнародній торгівлі, можуть ухвалити вже на поточні сесії парламенту РФ.

Крім того, Мінфін також розробляє регулювання експорту криптовалюти за кордон, повідомив Кабалоєв.

Як повідомлялося, через санкції США навіть банки з Китаю та Туреччини обмежують розрахунки з російськими компаніями, що ускаднює зовнішню торгівлю для РФ.

Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу

Як повідомлялося, у 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій.

Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.

За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.

У 2023 році вона вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.

Водночас у Міненерго РФ визнавали, що через стрімке зростання кількості майнінгових майданчиків у деяких регіонах із низькими тарифами на електроенергію за один рік було використано енергопотужності, заплановані до освоєння у найближчі 4 роки. У зв'язку з цим довелося запроваджувати обмеження для інших споживачів.