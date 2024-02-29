Кабмін почав виплачувати 7 мільярдів боргу перед банками за програмою пільгових кредитів "5-7-9%"

Кабінет Міністрів України перерахував банкам, які беруть участь у державній програмі компенсації відсоткових ставок за кредитами "5-7-9%", перший транш цього року у розмірі 1,6 млрд грн при розмірі боргу перед ними 7 млрд грн на початок цього року.

"Вчора держава перерахувала перший транш в цьому році в розмірі 1,6 млрд грн. Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки. Днями очікується ще один транш. Держава продовжує виконувати взяті зобов'язання у встановлені терміни та компенсувати відсотки", – повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що останнім часом з'являлася інформація про те, що деякі банки почали попереджати своїх клієнтів про можливість переведення їхніх кредитів на комерційну ставку замість пільгової, передбаченої "5-7-9%".

За словами Свириденко, це було обґрунтовано наявністю затримки бюджетного фінансування на покриття різниці між ринковою ставкою та цільовою за держпрограмою.

Свириденко нагадала, що в лютому уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками з шести до дев'яти місяців, про що банки були поінформовані.

"На цей рік у державному бюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5-7-9%" передбачено 18 млрд грн. Це на 2 млрд грн більше, ніж торік", – зазначила Свириденко.

За її словами, у 2023 році за цією програмою видано майже 24 тис. кредитів.