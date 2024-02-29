Корупція в Українській асоціації футболу: Суд випустив із СІЗО головного підозрюваного Павелка

Львівський апеляційний суд скасував рішення про продовження арешту для експрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка у справі про розкрадання коштів.

Раніше суд першої інстанції вирішив продовжити арешт до 16 березня, але адвокати Павелка оскаржили це рішення, повідомляє УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції. Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту. Новий запобіжний захід не обрано", – розповів співрозмовник видання.

Він нагадав, що у цьому провадженні досудове розслідування завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.

Водночас інший підозрюваний у справі Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою.

Як повідомлялося, ексголова УАФ Андрій Павелко перебував у СІЗО з червня 2023 року, коли Шевченківський районний суд Львова змінив йому запобіжний захід із застави на арешт.

У чому звинувачують Павелка?

Як повідомлялося, у червні 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали розслідування щодо президента Української федерації футболу, екснародного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Андрія Павелка та ще кількох держслужбовців через можливі зловживання під час закупівлі за рахунок держбюджету робіт та послуг з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

Згодом кримінальне провадження передали Нацполіції, а Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому повідомили про підозри за статтею про розкрадання коштів.

Наприкінці 2017 року ЗМІ повідомляли, що менш ніж за місяць компанія "ФФУ Продакшн" виграла більшу частину з 300 тендерів із закупівлі штучних футбольних полів, які проводилися без відкритих аукціонів. При цьому на рахунках офшорної фірми осіло понад $1,5 млн міжнародного кредиту, отриманого ФФУ на будівництво заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів для "ФФУ Продакшн" - через те, що обладнання для нього закуповувалося через офшорну прокладку з ОАЕ з націнкою 20% .