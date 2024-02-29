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Новини
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Корупція в Українській асоціації футболу: Суд випустив із СІЗО головного підозрюваного Павелка

Павелко вийшов із СІЗО

Львівський апеляційний суд скасував рішення про продовження арешту для експрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка у справі про розкрадання коштів.

Раніше суд першої інстанції вирішив продовжити арешт до 16 березня, але адвокати Павелка оскаржили це рішення, повідомляє УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"29 лютого колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційну скаргу адвоката Павелка, скасувала рішення суду першої інстанції. Попри заперечення прокурора, який наполягав на необхідності тримання під вартою, скасовано ухвалу про продовження арешту. Новий запобіжний захід не обрано", – розповів співрозмовник видання.

Він нагадав, що у цьому провадженні досудове розслідування завершено, наразі триває ознайомлення підозрюваних зі справою, тож оскарження нинішнього рішення суду на цьому етапі неможливе.

Водночас інший підозрюваний у справі Юрій Запісоцький свою апеляцію програв і залишається під вартою.

Як повідомлялося, ексголова УАФ Андрій Павелко перебував у СІЗО з червня 2023 року, коли Шевченківський районний суд Львова змінив йому запобіжний захід із застави на арешт.

У чому звинувачують Павелка?

Як повідомлялося, у червні 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали розслідування щодо президента Української федерації футболу, екснародного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Андрія Павелка та ще кількох держслужбовців через можливі зловживання під час закупівлі за рахунок держбюджету робіт та послуг з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

Згодом кримінальне провадження передали Нацполіції, а Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому повідомили про підозри за статтею про розкрадання коштів.

Наприкінці 2017 року ЗМІ повідомляли, що менш ніж за місяць компанія "ФФУ Продакшн" виграла більшу частину з 300 тендерів із закупівлі штучних футбольних полів, які проводилися без відкритих аукціонів. При цьому на рахунках офшорної фірми осіло понад $1,5 млн міжнародного кредиту, отриманого ФФУ на будівництво заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів для "ФФУ Продакшн" - через те, що обладнання для нього закуповувалося через офшорну прокладку з ОАЕ з націнкою 20% .

Автор: 

СІЗО (31) Апеляційний суд (102) Андрій Павелко (9)


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Топ коментарі
+5
Негайно арештувати увесь склад львівського суду і призначити ретельну перевірку доходів. Таке рішення можна прийняти, навіть з трьохкласною освітою!!!, тільки за хабар.
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29.02.2024 19:12
+3
а чого не пояснюєте, що нардепом Павелко був просто членом іменого блоку Порошенка, і не більше того?
Він - з команди Бені Коломойського, який в 2014-му напихав своїх людей у практично всі партії та групи, які пройшли до парламенту. А блок БПП - об'єднував з десяток партій (в т.ч. блок Удар Кличка - там у складі чотири партії), в т.ч. Укроп Бені.
І слід просто нагадати, що в 2015-му Беня зі своїм Укропом, після того, як Яценюк (тодішній Кабмін) прижучили Беню на управлінні держмайном, примусили платити дивіденти в держбюджет - тоді беня спільно з Онищенко-Кадировим пішли в опозицію і до БПП, і до НФ. Просто тоді Павелко не став робити демаршу (який зробили Томенко та Фірсов, яких виключили з нардепів) і просто залишився в депутатах.
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29.02.2024 19:00
+2
ну, до того Павелко і Томенко в сьомому скликанні були нардепами від БЮТу... Томенко ще до того був нардепом від НУ Ющенка
Фірсов був нардепом від Удару...

Незачот, Пупкін.
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29.02.2024 19:48
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Тут країну з-під ніг витягають - кому тепер здався якийсь футбол ?
Забава для мирних ситих часів, коли нема люмпенам нема що робити.
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29.02.2024 18:58 Відповісти
В суботу билеты на дк черноморец уже взял.зрителей даже в кривом разрешили.не то что в киеве.
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01.03.2024 00:11 Відповісти
Відпустили , бо все чисто ...
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29.02.2024 18:59 Відповісти
Аха, особенно с закупками искусственных полей так чисто, аж "смердит".
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29.02.2024 19:14 Відповісти
Ну відпустили, а що нільзя цього ділягу повєсточкой у воєнкомат визвать? Чи воно недотрогане гімно?
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29.02.2024 20:37 Відповісти
Відпустили бо вже змінили команду цієї контори(ФФУ) що *и требовалось доказать.*
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29.02.2024 22:20 Відповісти
а чого не пояснюєте, що нардепом Павелко був просто членом іменого блоку Порошенка, і не більше того?
Він - з команди Бені Коломойського, який в 2014-му напихав своїх людей у практично всі партії та групи, які пройшли до парламенту. А блок БПП - об'єднував з десяток партій (в т.ч. блок Удар Кличка - там у складі чотири партії), в т.ч. Укроп Бені.
І слід просто нагадати, що в 2015-му Беня зі своїм Укропом, після того, як Яценюк (тодішній Кабмін) прижучили Беню на управлінні держмайном, примусили платити дивіденти в держбюджет - тоді беня спільно з Онищенко-Кадировим пішли в опозицію і до БПП, і до НФ. Просто тоді Павелко не став робити демаршу (який зробили Томенко та Фірсов, яких виключили з нардепів) і просто залишився в депутатах.
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29.02.2024 19:00 Відповісти
ну, до того Павелко і Томенко в сьомому скликанні були нардепами від БЮТу... Томенко ще до того був нардепом від НУ Ющенка
Фірсов був нардепом від Удару...

Незачот, Пупкін.
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29.02.2024 19:48 Відповісти
ти сам брехлива повія, бо збрехав про ексрегіоналів.
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01.03.2024 16:53 Відповісти
"Олексі́й Олексі́йович Гончаре́нко .... У 2005-2014 - член Партії регіонів, колишній прибічник надання російській мові статусу державної в Україні."
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01.03.2024 17:58 Відповісти
от ти ******* брехливе зебільо... Гончаренко - так, колишній риг, але в 2014-му перебрався в Удар Кличка (до речі, не перевзувався, просто під впливом обставин, Майдану Гідності, зокрема, в нього змінився світогляд), саме тому потрапив в списки блоку. В виборах 2019-го брав участь як незалежний кандидат, і тільки вже в складі ВР долучився до фракції Євросолідарність; але він не член партії, оскільки не поділяє її окремі програмні засади. До речі, і по мові: не голосував за відповідний закон Княжицького.
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01.03.2024 18:32 Відповісти
Я розумію... Коли нема аргументів, бидло завжди переходить на образи.
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01.03.2024 18:00 Відповісти
ну, якщо ти вважаєш, що сказати правду про брехуна є образою - то маю честь на таку правду.
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01.03.2024 18:34 Відповісти
Не маєш.
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04.03.2024 10:44 Відповісти
Негайно арештувати увесь склад львівського суду і призначити ретельну перевірку доходів. Таке рішення можна прийняти, навіть з трьохкласною освітою!!!, тільки за хабар.
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29.02.2024 19:12 Відповісти
Иначе они не были бы львовянами
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29.02.2024 19:15 Відповісти
мову вчи тупе чувирло-ухилянте
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29.02.2024 19:32 Відповісти
Коло наступний?
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29.02.2024 19:45 Відповісти
Обов'язково треба дослідити будівництво футбольних полів по селах УКРАЇНИ. Це була гігантська афера з крадівництвом.
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29.02.2024 20:02 Відповісти
все чисто, ****
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29.02.2024 20:29 Відповісти
Це той підарас,у якого кімната із взуттям,так він хворий,таким місце у божевільні,довічно.
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29.02.2024 21:03 Відповісти
Що казав Президент, щодо корупції в Україні? "Все чисто"
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29.02.2024 21:23 Відповісти
Завтра же цей кадр перетне кордон України з листом від ГУР що він їде по державним справам. Відкатана схема для ворогів України.
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29.02.2024 21:50 Відповісти
А чому б цьому чуваку не вручити повістку? Публічна особа, дебелий дядько, не нардеп... І не ховається, випустили.. Хай би віддав борг Батьківщині, тим більше, що на відміну від більшості населення, він від Батьківщини нормально отримав. Чи ето другоє? Бусифікація лише для пересічних?
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29.02.2024 22:22 Відповісти
от будуть зміни в законодавстві про війну (робоча назва "про мобілізацію") де дозволятиметься мобілізувати засуджених - може, і вручать повістку
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29.02.2024 22:58 Відповісти
після того як футбол приватизували суркіси, ахметови, ярослаські і інші уроди димінські - взагалі не не цікавий цей футбол
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01.03.2024 08:42 Відповісти
Зато тьотку, яка попріколу вкрала в супермаркеті дезіків на 900 гривень, посадили на 5 років моментально. Потужна українська законність. Байден, чого ми не в НАТО?
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01.03.2024 10:12 Відповісти

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