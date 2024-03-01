Експорт ІТ-послуг з України впав до мінімуму з початку повномасштабної війни
Національний банк України опублікував звіт щодо експорту IT-послуг з України за січень 2024 року: він склав $508 млн, що на $103 млн менше, ніж у грудні 2023 року.
У порівнянні із січнем 2023 року обсяг теж зменшився – на $20 млн, передає AIN.UA.
Наразі це найнижчий показник із початку 2022 року. Обсяг ІТ-експорту з України в січні 2022 року склав $639 млн.
Основними країнами-партнерами України залишаються США, Велика Британія, Мальта, Ізраїль та Кіпр.
Експорт українських IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4 % менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.
Що відбувається в українському ІТ-секторі?
За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.
Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ
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У была возможность уехать, они и уехали. Но в некоторых компаниях есть и рост. Кто работал самостоятельно так и работает, я не вижу никаких проблем с заказчиками, мои знакомые тоже.
Не знаю, как нормальный айтишник может не найти работу. Значит либо плохой специалист, либо требована завышенные, либо не хочет работать. Работы же полно: linkedin, Indeed, Upwork, Glassdoor, Freelancer, Remote OK... Можно своими проектами заниматься. Можно свой сайт сделать и напрямую искать заказчиков. Не обязательно ходить в офис и работать на дядю.
По поводу джунов, в последние годы очень много людей попыталось войти в IT, но у них это не получилось. Чтобы работать нужно уметь что-то делать. А если ты не умеешь и ничего не знаешь, то очевидно, что работу найти трудно. Сначала научиться работать надо.
Стартап - это просто, если регулярно и настойчиво заниматься сайтом, то рано или поздно он деньги приносить будет. Вопрос в том, какие деньги. Не каждый проект выстрелит, как и любой бизнес. А особых сложностей я в этом не вижу. Если человек делает сайты для других, в чем сложность сделать для себя?
- то люди й почали - хто звільнятися та йти в "тінь", переписувати майно, знімати й виводити гроші з України, виїжджати за кордон.
А чим платити ту ж таки зарплатню військовим? За який рахунок їх споряджати, навчати - це при тому, що ми додатково хочемо ще призвати людей? За який рахунок виконувати/створювати оборонзамовлення і т.д.?
Тобто, по всьому виглядає так (і про це попереджали всі притомні люди, спеціалісти), що від самого початку, на меті всього цього в "зелених" не стояло нічого, окрім як підрив обороноздатності країни.
Не випадково ж, "зе" терміново літав (знову) в "
Оман"Саудівську Аравію 27 лютого, а 25 лютого туди прилітав Володін, голова Держдуми рф.
Отак "співпало".