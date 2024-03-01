Експорт ІТ-послуг з України впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

Національний банк України опублікував звіт щодо експорту IT-послуг з України за січень 2024 року: він склав $508 млн, що на $103 млн менше, ніж у грудні 2023 року.

У порівнянні із січнем 2023 року обсяг теж зменшився – на $20 млн, передає AIN.UA.

Наразі це найнижчий показник із початку 2022 року. Обсяг ІТ-експорту з України в січні 2022 року склав $639 млн.

Основними країнами-партнерами України залишаються США, Велика Британія, Мальта, Ізраїль та Кіпр.

Експорт українських IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4 % менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ