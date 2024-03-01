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Експорт ІТ-послуг з України впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

компьютер,офіс,робота,комп'ютер,айті

Національний банк України опублікував звіт щодо експорту IT-послуг з України за січень 2024 року: він склав $508 млн, що на $103 млн менше, ніж у грудні 2023 року.

У порівнянні із січнем 2023 року обсяг теж зменшився – на $20 млн, передає AIN.UA.

Наразі це найнижчий показник із початку 2022 року. Обсяг ІТ-експорту з України в січні 2022 року склав $639 млн.

Основними країнами-партнерами України залишаються США, Велика Британія, Мальта, Ізраїль та Кіпр.

Експорт українських IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4 % менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ

Автор: 

валюта (2182) експорт (3834) IT-індустрія (322) ІТ-індустрія (547)


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Топ коментарі
+16
А чого дивуватися? Кричали ж криком, що, мовляв, "економіка не важлива", "служитимуть всі" - а ні, то "заблокуємо рахунки", майно і т.д
- то люди й почали - хто звільнятися та йти в "тінь", переписувати майно, знімати й виводити гроші з України, виїжджати за кордон.
А чим платити ту ж таки зарплатню військовим? За який рахунок їх споряджати, навчати - це при тому, що ми додатково хочемо ще призвати людей? За який рахунок виконувати/створювати оборонзамовлення і т.д.?
Тобто, по всьому виглядає так (і про це попереджали всі притомні люди, спеціалісти), що від самого початку, на меті всього цього в "зелених" не стояло нічого, окрім як підрив обороноздатності країни.
Не випадково ж, "зе" терміново літав (знову) в "Оман" Саудівську Аравію 27 лютого, а 25 лютого туди прилітав Володін, голова Держдуми рф.
Отак "співпало".
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01.03.2024 18:42
+13
Правильно, нафіг тих ойтішніків. Всіх на війну, по справедливому. Економіка рухне в дно, будемо щі хлєбать, зате війна буде для всіх а не для "бідних". Ви ще так потягніть з законами і потошніть ними, то посипеться не тільки ІТ а і будь який середній та малий бізнес. Будемо смоктати один в одного за чорну налічку щоб якось виживати.
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01.03.2024 17:47
+12
складно працювати і заводити нові контракти в країну, коли твоїх спеціалістів не випускають з країни. У кастомерів дуже часто за гроші і проекти відповідають люди старої закалки, які прагнуть познайомитись особисто с аутсорсерами перед тим як підписувати контракти
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01.03.2024 18:08
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Гетьманцев разрущает все к чему прикасается. Очень ценный кадр.
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01.03.2024 17:45 Відповісти
При чому тут Гетьманцев якщо американці,британці і так далі не бажають більше звязуватися з українським аутосоросм через величезні ризики? У них є продукт,котрий їм потрібно розробляти,для чого їм геморой з українськими компаніями які це роблять якщо тут купу ризиків, чи світла не буде,чи тривога,чи мобілізація,чи ракета прилетить,чи в цілому спихоемоційний стан людини. Їм треба робити гроші тут і зараз, з якого перепугу вони будуть йти в Україну якщо в світі купу інших країн де ситуація стабільна і не має цього всього геморою?
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01.03.2024 20:20 Відповісти
Это не так. Все работают как и раньше. И относятся с пониманием. Свет - это вообще не проблема, все давно решили ее. Просто большинство айтишников уехали.
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01.03.2024 23:02 Відповісти
"Это не так. Все работают как и раньше." --- може десь у твоїх фантазіях і працюють, білшість же пішли і наймають працівників для своїх проектів не з України,тому що тут високі ризики. За останні пів року 50 найбільших IT компаній України звільнили близько 5 тисяч програмістів, чому питається? Тому що замовників немає, проекти які тягнулися ще з часів коли були укладені контракти ще до війни закінчилися,а нових по суті майже ніхто укладати не хоче з українським аутосорсом, а тримати у себе працівників котрі просиджують штани і нічого не роблять бо роботи немає ніхто не буде. От і звільняють. А за рік в цілому звільнено уже близько 11 тисяч програмістів. Ще однією ознакою,що замовники пішли і в Україні уже не замовляють програмістів для своїх продуктів є те,що за період війни різко зменшилася доля аутосорсингвих компаній на ринук і достатньо суттєво збільшилася кількість своїх продуктових компаній.
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01.03.2024 23:37 Відповісти
Это не так. Я айтишник, не надо мне сказки рассказывать. Уволилось гораздо больше, они просто уехали, а не потому, что проектов нет. Из топ 50 компаний где-то четверть программистов ушло https://jobs.dou.ua/top50/?period=01-2024
У была возможность уехать, они и уехали. Но в некоторых компаниях есть и рост. Кто работал самостоятельно так и работает, я не вижу никаких проблем с заказчиками, мои знакомые тоже.
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02.03.2024 02:08 Відповісти
Як вони можуть виїхати якщо кордони закриті? Хто зараз звільняється,якщо роботу навіть мідли+ по року не можуть найти? Типу, звільнитися щоб потім на базарі торгувати молоком чи що? Зараз хто може за роботу тримається до останнього, ніхто не звільняється в такі часи коли на ринку коллапс.
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02.03.2024 07:56 Відповісти
А как выехали миллионы украинцев? Хорошему айтишнику работу искать не нужно. Она всегда есть. Работы море.
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03.03.2024 01:53 Відповісти
Те, що багато ІТ спеців поїхали, це правда. Я, наприклад. Але статистика говорить сама про себе. В більшості великих компаній є або скорочення, або лімітований прийом на роботу, замість тих хто поїхав. Почитайте історії ІТшників, які зараз роботу знайти не можуть. А також інтерв'ю з представниками великих ІТ аутсорстнгових компаній, де вони прямо кажуть, що старі проекти ведуть, а от нових стало значно менше через небажання західних клієнтів іти на ризики. Багато ІТ компаній повідкривали офіси за кордоном. У мене багато друзів працюють в ІТ компаніях аутсорстнгових, і всі кажуть, що все йде не гладко.
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03.03.2024 01:00 Відповісти
Да, некоторые компании заморозили или закрыли проекты в Украине. Многие перевели их на Запад, вместе с сотрудниками. Статистика говорит о том, что из Украины уехало 18 млн. человек. Часть вернулась. Но сомневаюсь, что вернулось много айтишников. И при этом численность IT компаний сократилась лишь на четверть. Численность водителей автобусов сократилась заметнее.

Не знаю, как нормальный айтишник может не найти работу. Значит либо плохой специалист, либо требована завышенные, либо не хочет работать. Работы же полно: linkedin, Indeed, Upwork, Glassdoor, Freelancer, Remote OK... Можно своими проектами заниматься. Можно свой сайт сделать и напрямую искать заказчиков. Не обязательно ходить в офис и работать на дядю.
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03.03.2024 02:24 Відповісти
Ну по-перше 18 млн - це людино-перетинів кордону. Багато жінок туди-сюди їздять. Самі подумайте, як могло виїхати 50% населення. Десь 5-7 млн за різними підрахунками. Але це не має стосунку до теми. З приводу "нормальних" ІТшникіа, то зрозуміло, що сеньйори без роботи не сидять, а от деяким мідлам і більшості джунів зараз не солодко. І це свідчить про зменшення ринку - вже не беруть людей "на виріст", як раніше. Сайт собі і джун, звичайно, може зробити, але толку від нього? Як візитка самого себе - ну таке, мені було б простіше шаритися по лінкдіну в пошуках нового працівника, а не по сайтах-візитках. А якщо стартап - то це не просто, повірте мені, як власнику сайта з великою відвідуваністю.
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03.03.2024 02:53 Відповісти
В Украине экономически активны около 11,7 млн человек, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн.. А было 18 млн. Примерно треть экономически активных людей выехало. А сокрушение в IT - четверть. То есть меньше, чем в среднем. При этом IT - это более мобильные и обеспеченные люди, чем основная масса населения.
По поводу джунов, в последние годы очень много людей попыталось войти в IT, но у них это не получилось. Чтобы работать нужно уметь что-то делать. А если ты не умеешь и ничего не знаешь, то очевидно, что работу найти трудно. Сначала научиться работать надо.
Стартап - это просто, если регулярно и настойчиво заниматься сайтом, то рано или поздно он деньги приносить будет. Вопрос в том, какие деньги. Не каждый проект выстрелит, как и любой бизнес. А особых сложностей я в этом не вижу. Если человек делает сайты для других, в чем сложность сделать для себя?
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03.03.2024 11:10 Відповісти
Уехали миллионы украинцев, это не только IT касается, а всего рынка рабочей силы. Плюс вылавливание людей на улицах ТЦК тоже не способствует поездкам на работу, тем более, когда работать из дома можно.
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02.03.2024 02:15 Відповісти
До речі британці та американці не нехтують зараз і білорусами,нажаль((
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01.03.2024 23:02 Відповісти
Хай зелена зелупа, ще більше ціни на електрику підніме! То ще всі датацентри закриються!
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01.03.2024 21:49 Відповісти
Правильно, нафіг тих ойтішніків. Всіх на війну, по справедливому. Економіка рухне в дно, будемо щі хлєбать, зате війна буде для всіх а не для "бідних". Ви ще так потягніть з законами і потошніть ними, то посипеться не тільки ІТ а і будь який середній та малий бізнес. Будемо смоктати один в одного за чорну налічку щоб якось виживати.
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01.03.2024 17:47 Відповісти
складно працювати і заводити нові контракти в країну, коли твоїх спеціалістів не випускають з країни. У кастомерів дуже часто за гроші і проекти відповідають люди старої закалки, які прагнуть познайомитись особисто с аутсорсерами перед тим як підписувати контракти
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01.03.2024 18:08 Відповісти
Перший раз таку бредятину чую, у кастомерів щє з 2019 Ковіду ніякої потреби бачити співробітників нема. Чи у вас кастомери в рашці? Там таке дійсно *******.
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01.03.2024 20:10 Відповісти
Плюс существует риск, что его завтра отправят воевать, или ракета прилетит в его дом. И кто тогда продолжит проект? Зачем рисковать ради небольшой экономии
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02.03.2024 13:49 Відповісти
Кацапки Анна и Татьяна ***********
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08.03.2024 22:54 Відповісти
А чого дивуватися? Кричали ж криком, що, мовляв, "економіка не важлива", "служитимуть всі" - а ні, то "заблокуємо рахунки", майно і т.д
- то люди й почали - хто звільнятися та йти в "тінь", переписувати майно, знімати й виводити гроші з України, виїжджати за кордон.
А чим платити ту ж таки зарплатню військовим? За який рахунок їх споряджати, навчати - це при тому, що ми додатково хочемо ще призвати людей? За який рахунок виконувати/створювати оборонзамовлення і т.д.?
Тобто, по всьому виглядає так (і про це попереджали всі притомні люди, спеціалісти), що від самого початку, на меті всього цього в "зелених" не стояло нічого, окрім як підрив обороноздатності країни.
Не випадково ж, "зе" терміново літав (знову) в "Оман" Саудівську Аравію 27 лютого, а 25 лютого туди прилітав Володін, голова Держдуми рф.
Отак "співпало".
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01.03.2024 18:42 Відповісти
Зате "по справедливості". Нефіг цим зажратим ІТ шникам в тилу сидіти. Чим вони для економіки кращі за різноробочого алкаша Васю чи 45-річного військового пенсіонера?
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03.03.2024 01:05 Відповісти
Для економіки звісно кращі. І ви рівняєте алкаша Васю з військовим пенсіонером, круто. А як люди то всі рівні.
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04.03.2024 08:08 Відповісти
А чим відрізняється алкаш Вася і військовий пенсіонер для економіки? Крім того, що військовий пенсіонер все своє життя жив на наші податки, і зараз живе, але вже на пенсії, хоча ми його годували, одягали та навчали саме заради цього моменту. Так що скажу так, військовий пенсіонер ще гірший за алкаша Васю для економіки.
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04.03.2024 11:59 Відповісти
вот же ж пилять, засада/горе какое - никак зеленая сволочь гетманцев не может ущущить it-шников...
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01.03.2024 18:50 Відповісти
А в нас ведучого спеціаліста на вулиці впіймали , до бусіка - і в учєбку, вже на тунгузці їздить. Із-за цього в нас один проект вже фактично завалився - нема такого вузькопрофільного спеціаліста ,щоб зміг за два місяці освоїти дуже специфічну хардвару, молодняк не знає, вчиться. Жопа.
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01.03.2024 19:06 Відповісти
Молодняк вчиться - це ж супер.
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01.03.2024 20:11 Відповісти
до наступного бусіка...(якщо не втече)
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01.03.2024 20:33 Відповісти
Давайте! Впєрьод! Легалізуйте ще крипту і взагалі з IT жодного шеляга не отримаєте і кінців не знайдете... Зелені придурки, млять...
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01.03.2024 19:49 Відповісти
ITшники кучу денег на армию жертвуют.
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01.03.2024 23:04 Відповісти
Жертвують далеко не всі. Деякі на цьому піаряться щоб їх за це не чіпали.
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01.03.2024 23:13 Відповісти
Я думаю любой нормальный украинце на армию жертвует. Если он украинец. А у айтишников зарплаты неплохие.
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02.03.2024 02:20 Відповісти
Ну а ви шо хотіли? даніла гєтманцєв свою справу знає - "щіпать гуся" він мастак. Тільки от "гусі" теж не кончені, повиїзжали собі в Європу і працюють там. Так, податки значно вищі. Зато гєтманцєва нема, ракети на голову не сиплються, і в магазин можна вийти без ризику завтра з лопатою в посадці опинитись. А ви не зупиняйтесь, треба ж щоб воювали "всі".
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02.03.2024 09:06 Відповісти
Не купили би білі квитки - зараз би в кращому випадку з лопатою в посадці сиділи. А в гіршому - в землі. Для ІТ галузі один ***.
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03.03.2024 01:08 Відповісти
В з приводу системи бронювання - то як вони її могли би зробити? Їх цікавлять тільки рейтинги. А плебс (основа їхнього лохторату) був би дуже незадоволений такою "несправедливістю" - "А чим цей дармоїд, що отримує 7к баксів за сидіння біля компа кращий за мене, різноробочого Васю, який чесно паше а потім бухає із чистою совістю?"
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03.03.2024 01:44 Відповісти

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