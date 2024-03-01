Директор військового лісництва під час війни розікрав лісу на 5 мільйонів

Директор військового лісництва та двоє його підлеглих організували схему розкрадання лісі на 5 мільйонів гривень.

Їм оголошено підозри за фактом організації незаконної вирубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 4 ст. 246 КК України), повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрювані змовились та організували схему незаконних порубок та розкрадання деревини різних порід з лісових угідь у Яворівському районі на Львівщині.

"Встановлено, що вони відбирали певні породи дерев та вносили неправдиві дані про підстави для їх зрубу в офіційну документацію. Переважно розкрадали і продавали цінні породи: "дуб", "граб", "осика", "вільха" "бук", "береза", – зазначається у повідомленні.

Слідчі встановили, що схема діяла під час повномасштабної війни – упродовж 2022-2023 років. Загальна сума збитків, завданих державі внаслідок злочинної діяльності оцінюється у майже 5 мільйонів гривень.

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Наразі усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи, повідомили у прокуратурі, не уточнивши, які саме. Крім цього, директора і його заступника відсторонено від посад.