Розікрав кошти пенсійних фондів: Прокуратура повідомила про нову підозру власнику банку "Аркада"

Прокуратура повідомила про підозру колишньому голові правління АТ АКБ "Аркада" Костянтину Паливоді та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами двох пенсійних та одного дитячого фонду, якими управляв його банк.

Підозри складено за ч. 5 ст. 191 КК України (Заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб), повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.

За даними слідства, у період 2014-2020 років акціонерний комерційний банк "Аркада" був управителем трьох фондів – двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тис. фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 млн грн.

"Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх в облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, відсоткові облігації на суму 480 млн грн за завищеною на 99.9% номінальною вартістю", – зазначається у повідомленні.

В свою чергу його заступниця, яка входила до складу правління банку, розтратила на користь вищевказаного приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих же відсоткових облігацій на суму 72 млн грн.

"В подальшому вказані гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних голові правління банку підприємств, тобто в кінцевому результаті 480 млн грн опинились на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в сумі 480 млн грн", – додали у прокуратурі.

Чому збанкрутував банк "Аркада"?

Як повідомлялося, Національний банк 25 ​​серпня 2020 року відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних через різке зменшення нормативу достатності капіталу, а у вересні того ж року вирішив ліквідувати банк.

Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Пов'язана з банком "Аркада" компанія "Аркада-будівництво" будувала 39 будинків у великих житлових масивах Києва "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Після банкрутства банку їхнє будівництво було заморожене та частково відновлено після зміни забудовника.

Восени 2020 року тодішній глава МВС Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва під управлінням банку "Аркада".

АКБ "Аркада" було засновано у 1993 році. Власником суттєвої участі банку згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%).

За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" займав 45 місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.