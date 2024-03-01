Канада забороняє непрямий імпорт російських алмазів масою від 1 карата

Канада вводить заборону на ввезення через треті країни російських алмазів та ювелірної продукції масою від одного карата.

"Міністерка закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада слідом за партнерами по G7 вводить додаткові обмеження на російські алмази. Ця заборона відноситься до непрямого імпорту російських алмазів та ювелірних виробів з діамантами масою один карат і вище", – сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ Канади, передає Інтерфакс-Україна.

У МЗС додали, що Оттава продовжуватиме працювати з міжнародними партнерами для застосування нових заходів проти російських алмазів.

Канадське МЗС нагадує, що раніше Канада ввела санкції щодо російської групи діамантових компаній "Алроса".

Раніше в лютому Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) розповсюдило документи, необхідні для реалізації анонсованої у грудні минулого року поетапної заборони на імпорт російських непромислових алмазів та діамантів у країни G7. Так, з 1 березня 2024 року забороняється ввезення до США російських алмазів масою від 1 карата, з 1 вересня – від 0,5 карата, повідомило відомство. Заборона поширюється і вироби з російських алмазів, огранених у третіх країнах.

OFAC планує випустити роз'яснення щодо цих заборон.

З 2014 року Канада ввела санкції щодо понад 2,9 тис. фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Молдові та Україні, які, на думку Оттави, "причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України".