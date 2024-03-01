Нідерланди допоможуть Чехії закупити 800 тисяч боєприпасів для України. Виділять 250 мільйонів євро

Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

"І це відбудеться найближчими тижнями. Я зараз можу сказати, що ми виділимо 250 млн євро. І я впевнений, що колеги з НАТО приєднаються до мене в цьому процесі", – заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми також працюємо над F-16, щоб вони прибули в Україну якнайшвидше, щоб Україна отримала перевагу в повітрі. Тому я сподіваюся, що наш меседж зрозумілий – ми пліч-о-пліч з Україною", – додав Рютте.

За його словами, Нідерланди передадуть 22 патрульні човни для ДСНС і поліції, а також три бойові човни.

"Ми закупили чотири радари, дев'ять гаубиць, які ми надамо на додаток до того, що ми вже надали. У нашому фокусі – збільшення нашого оборонного виробництва та пошук шляхів, як ми зможемо подолати перебої у постачаннях", – сказав Рютте.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.