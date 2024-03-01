Нацполіція відкрила справу через ремонт шляхопроводу в Києві за 920 мільйонів за завищеними цінами

Нацполіція розпочала досудове розслідування за фактом можливої бюджетних коштів службовими особами КМДА, "Київавтодору" та підрядних організацій під час виконання робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу у Києві.

Провадження відкрито за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення коштів в особливо великих розмірах), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Підставою для його відкриття стала публікація видання "Наші гроші", у якій наводяться факти завищення цін на будівельні матеріали, які закуповувались при проведенні реконструкції Дегтярівського шляхопроводу.

Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу на замовлення КК "Київавтодор" проводить ТОВ "Ростдорстрой" із залучення афілійованих субпідрядних організацій по цінах на будматеріали значно вище ринкових.

Раніше журналісти виявили завищені в кілька разів ціни на будматеріали в кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві вартістю 920 млн грн. Це той самий шляхопровід біля станції метро "Шулявська", на якому у вересні під час монтажу впали балки. Наприкінці грудня міст вже відкрили для проїзду автомобілів.

Скільки коштувала реконструкція

Згідно відомості ресурсів, найбілше грошей у кошторисі (155 млн грн) піде на поліуретанову смолу Sika Icosit KC 340/45 по 2 841 грн/кг, або $78 (тут і далі ціни вказано з ПДВ). У Польщі така смола продається по 67-116 злотих, або по 651-1 119 грн/кг, що в 2,5 раза дешевше від розцінки "Київавтодору".

На асфальт у кошторисі відведено 115 млн грн. Формально ціни відповідали моніторингу "ДерждорНДІ" (нині "Національний інститут розвитку інфраструктури", або "НІРІ") на той період. Наприклад, крупнозернистий щільний асфальтобетон типу А марки 1 на бітумі БМПП 50/70-60 в кошторисі враховано по 7 195 грн/т.

Крім того, 29 млн грн ішло на гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ та гладку класу А-1 різних діаметрів по однаковій ціні 63 435 грн/т. Того ж дня, 1 червня Служба відновлення Миколаївщини замовила "Ростдорстрою" ремонт дороги, врахувавши в інвесторський кошторис таку сталь по 35 468-42 184 грн/т, що на 33% дешевше.

Ще 13 млн грн припадало на природній рядовий пісок по 585 грн/куб. м. Кількома днями раніше в травні "Київавтодор" замовляв ТОВ "Автомагістраль-Південь" іншу розв’язку з піском по 510 грн/куб. м, що на 13% дешевше. А в липні фірма-постачальник підтвердила виданню свою готовність продати його по 435 грн/куб. м, що на 27% дешевше.

За даними системи E-Data, станом на кінець лютого 2024 року "Київавтодор" заплатив за цей міст "Ростдорстрою" 313 млн грн.

Хто заробить на ремонті Дегтярівського шляхопроводу

Бенефіціарами одеського "Ростдорстрою" через австрійську компанію "Юттема АУ ГмбХ" є Євген Коновалов і Юрій Шумахер – депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова. Директором фірми є Олексій Андрюшин. Фірма зайняла третє місце в топ-30 шляхових підрядників у 2022-2023 роках із сумою 8,54 млрд грн.