Нацбанк купив рекордний обсяг валюти на міжбанку, продаж доларів за тиждень впав удвічі
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 26 лютого по 1 березня зменшився до $291 млн, порівняно із $647,8 млн тижнем раніше.
При цьому купівля валюти Нацбанком зросла до $29,6 млн – це найвищий показник з листопада 2022 року, свідчать дані регулятора.
Водночас продаж валюти за тиждень становив $320,9 млн.
З початку року Нацбанк продав на міжбанку $4,15 млрд, а купив – лише $47,89 млн.
Як повідомлялося, у лютому Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $1,51 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.
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