БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
680 1

Нацбанк купив рекордний обсяг валюти на міжбанку, продаж доларів за тиждень впав удвічі

доллар,долар

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 26 лютого по 1 березня зменшився до $291 млн, порівняно із $647,8 млн тижнем раніше.

При цьому купівля валюти Нацбанком зросла до $29,6 млн – це найвищий показник з листопада 2022 року, свідчать дані регулятора.

Водночас продаж валюти за тиждень становив $320,9 млн.

З початку року Нацбанк продав на міжбанку $4,15 млрд, а купив – лише $47,89 млн.

Як повідомлялося, у лютому Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $1,51 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.

Автор: 

валюта (2182) Міжбанк (328) НБУ (9305) обмін валюти (707)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Топить гривню. Верни, 8 грн за долар. Що, обі...вся?
Гонтарева "отдіхает".
показати весь коментар
01.03.2024 20:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 