Мінцифри шукає стартапи для участі в конференції TechChill. Можна отримати 200 тисяч євро

Вісім українських стартапів оберуть для участі у конференції TechChill, одного з найбільших балтійських технологічних івентів. Цього року українська делегація вперше буде представлена на TechChill, що відбудеться з 17 до 19 квітня в Ризі.

Щорічно цю конференцію відвідує понад 2 тис. людей з усього світу, щоб запартнеритися чи показати свій продукт топовим міжнародним інвесторам. Подія об’єднує підприємців, інвесторів і технічних ентузіастів для обговорення останніх тенденцій, інновацій і можливостей у технологічній галузі, передає AIN.UA.

Серед вимог до стараптів:

реєстрація в Україні та позиціонування як український стартап;

розроблений робочий прототип;

рівень готовності технології (TRL) 5 і вище;

високий ринковий потенціал – готовність до залучення інвестицій або реалізації пілотних проєктів.

Дедлайн подачі заявки: 17 березня. Заявку можна подати за посиланням.

Також учасники конференції матимуть змогу позмагатися за 200 тис. євро (syndicate investment prize) та 10 тис. євро (no-strings-attached). Для цього треба зареєструватися до 4 березня на Fifty Founders Battle.

Участь української делегації організовується Мінцифри разом з Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Startup Wise Guys та Techosystem за підтримки Western NIS Enterprise Fund, ЄБРР у партнерстві з Seeds of Bravery та Advantage Ukraine.

Раніше для українських стартапів запустили навчальну програму під назвою UME UP | Startup Experience`24. Її мета: надати практичну підтримку, мотивацію та знання 30 українським стартапам, щоби допомогти їм розвивати свої інноваційні проєкти та зробити їх більш ефективними.

Раніше повідомлялося, що компанія Google оголосила про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні на суму $10 млн для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року.