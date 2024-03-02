Євросоюз знизив імпорт металургійної продукції з РФ майже на 40%

Європейський союз у 2023 році скоротив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 39,5% у порівнянні з 2022 роком – до 4,8 млн тонн.

Про це свідчать дані Eurostat, передає GMK Center.

Витрати на імпорт російської продукції ГМК за минулий рік скоротились на 38,5% у порівнянні з 2022 роком – до 2,4 млрд євро.

Основну частку імпорту становили напівфабрикати – 69,4% від загального обсягу імпорту. За рік ЄС імпортував з РФ 3,11 млн тонн відповідної продукції, що на 16,6% менше роком раніше. Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію – 1,22 млн тонн (-16,8% р./р.).

Поставки залізної руди з РФ в ЄС за 2023 рік становили 332,3 тис. тонн, що на 88,2% менше у порівнянні з 2022 роком. Більшу частину сировини відвантажено до Словаччини – 185,94 тис. тонн (-66%). Імпорт феросплавів склав 46,1 тис. тонн (-63,9%), чавуну – 1,4 млн тонн (+20,1%), металобрухту – 35,1 тис. тонн (-95,3%).

Серед основних споживачів цієї російської продукції ГМК у 2023 році були:

чавун – Італія – 1,18 млн тонн (+22,1%);

феросплави – Нідерланди – 34,5 тис. тонн (-67,5%);

брухт – Литва – 31,35 тис. тонн (+84%).

Попри санкції, гірничо-металургійний комплекс РФ продовжує отримувати значні прибутки від експорту продукції до Євросоюзу. Хоча показники значно зменшились порівняно з 2022 роком, коли експорт складав 7,92 млн тонн на 3,87 млрд євро, поставки поки залишаються на високому рівні.