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Експорт електроенергії сьогодні здійснюється в рекордному з початку року обсязі, – Галущенко

електроенергія

Експорт електроенергії в неділю, 3 березня, за відсутності імпорту передбачається в обсягах до 12 200 МВт-год, що є найбільшим показником з початку року та в 2,5 раза перевищує місячний обсяг експорту в січні (5,2 тис. МВт-год).

"Минулого року ми здійснили наймасштабнішу ремонтну кампанію за історію України. Вона не завершилася і триває. Ми ставили собі за мету до початку ОЗП додати до системи 1,7 ГВт потужностей. До кінця зими ми додали 2,2 ГВт, а станом на зараз ми вже додали до 3 ГВт генеруючих потужностей в систему", – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що енергосистема працює стабільно і потужності генерації впевнено забезпечують потреби споживання.

"Крім того, у нас профіцит електроенергії, і ми надавали аварійну допомогу Польщі на їх запит. Також на сьогодні у нас 13 одиниць генеруючого обладнання є в резерві. Система збалансована, і є можливість експортувати електроенергію", – сказав міністр.

Галущенко також зазначив, що для впевненого завершення ОЗП є достатньо ресурсів.

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Тобто пшеки нам палки у колеса ,а ми їм за це світло ?!? Нагадує пекельні санкції ....
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04.03.2024 08:32 Відповісти

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