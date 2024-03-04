250 мільйонів фунтів: Бізнес в Україні з квітня зможе залучити кошти від британської компанії

Кредитний ліміт для українських компаній від британської фінансової установи British International Investment (BII) стане доступним уже з квітня.

Про це йшла мова під час зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко з генеральним директором British International Investment Ніком О'Донохью.

BII заявили про загальний ліміт до 250 млн фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.

"Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну", – зазначила Свириденко.

Також сторони домовились про поглиблення співпраці щодо визначення найбільш ефективного способу співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями при здійсненні спільних інвестицій в Україні, посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР.

Окрім того, обговорили прогрес у реалізації реформ й підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування приватного бізнесу.