Програмне забезпечення та секретні документи: хакери ГУР зламали сервери Міноборони РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки міноборони реалізували успішну спецоперацію проти Росії – у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також – масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства Росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок.

Розвідники додали, що аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів Міноборони РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ".

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ – Тімура Вадімовіча Іванова.

"Цей заступник Шойгу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною. Робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі – буде", – підсумували в ГУР.

Як повідомлялося, наприкінці січня фахівці української розвідки здійснили кібератаку на сервер Міноборони РФ, який використовувався для спецзв’язку.