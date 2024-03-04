Україна зменшила видатки на лобіювання у США на понад 90%. Росія витрачає у 10 разів більше

Упродовж першого року повномасштабного вторгнення РФ Україна витратила майже $5 млн на лобіювання у США. Проте вже в 2023 році ця сума зменшилась майже на 93%. Хоча Росія витрачає в рази більше.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Нещодавно в Україні ухвалили законопроєкт про лобіювання – тобто про будь-який вплив на представників влади, аби відстоювати державні інтереси.

У США наразі працює 504 активні лобістські компанії. Загалом у Штатах зареєстровано 6 772 таких компаній.

Україна витратила на лобіювання в США майже $5 млн у перший рік повномасштабного вторгнення. Проте вже за рік, у 2023 році, витрати скоротились майже на 93% – до $367 тис.

У середньому, України витрачала на лобіювання в США близько $270 тис. на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.

Для кращого розуміння обсягів державних витрат на лобіювання, можна порівняти цифри з Польщею та РФ.

Так, напередодні повномасштабної війни Росія витрачала, в середньому, $38 млн на рік на лобіювання своїх інтересів у США. Проте вже у 2022 витрати на лобіювання скоротилися більш ніж у 10 разів. Однак це все ще більше, аніж витрачає Україна. Наприклад, торік Україна витратила на лобіювання у США у 10 разів менше коштів, ніж Росія.

Середні витрати Польщі на лобіювання інтересів в США становлять $1,1 млн на рік. Найбільшу суму Польща витратила у 2018 році – понад $2,5 млн.

Найбільші суми на вплив України у Америці у 2022 році були витрачені урядом України – понад $3 млн, та Міністерством фінансів — майже $2 млн.

Торік лобіювало свої інтереси в США й Представництво президента України в Автономній Республіці Крим – трохи більше $50 тис.