Українські розвідники підірвали залізничний міст у Самарській області: ним транспортували військові вантажі

Головне управління розвідки Міністерства оборони підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що 4 березня близько 6-ї ранку міст був пошкоджений через підрив його силових конструкцій.

"Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області", – пояснили розвідники.

Наголошується, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.

Раніше російські ЗМІ повідомили про підрив мосту у Самарській області. Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена. Рух мостів призупинено.