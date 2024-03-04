На Львівщині викрили керівників лісових господарств, які вирубали дерев на майже 65 мільйонів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну групу з числа керівників низки лісових та мисливських господарств Львівської області. Зловмисники незаконно вирубали дерев на понад 64 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що оборудку організував один із керівників Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, який на той момент був головним лісничим Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

До складу злочинної групи входили директори та головні інженери п’яти державних підприємств лісового господарства області. Один з них нині є депутатом районної ради.

"Зловмисники всупереч вимогам законодавства та перевищуючи свої повноваження організували незаконні "рубки рідколісся" на території Львівської області. Зокрема, посадовці протизаконно включили в проєкти організації діяльності відповідних лісогосподарських підприємств проведення "рубок рідколісся", – пояснили правоохоронці.

Так, упродовж 2019-2022 років видавались лісорубні квитки на рубку цінних порід лісу. Деревина продавалась приватним підприємствам та часто вивозилась за кордон.