БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 096 3

Євросоюз не вестиме переговори з Росією щодо транзиту газу через Україну

сімсон,кадрі

Європейська Комісія не планує долучатися до будь-яких контактів з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України. Водночас Єврокомісія вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу.

Про це перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Укрінформ.

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року", – зазначила вона.

За її словами, ЄК інтенсивно працює, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас – для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС.

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Автор: 

газ (7953) Єврокомісія (1087) росія (14271) Оператор ГТС (454)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рад за Европу. Тем более что россия ПРОДАЕТ ей свой СПГ без всяких трубопроводов и у нее нет проблем получать российский газ и нефть. а вот что будет с Украиной когда исчезнет виртуальный реверс и мы вынуждены будем зимой прокачивать газ в обратном направлении с Запада на восток страны затрачивая при этом большие деньги. Дайте Украине оружие . Санкции всеравно не могут остановить российское втрожение. Оставьте санкции но дайте ОРУЖИЕ. Или дайте деньги на закупку оружия у США-раз США такие жлобы что не хотят бесплатно давать даже старое списаное оружие
показати весь коментар
04.03.2024 13:31 Відповісти
Семь десятков газо- перекачивающих станций которые прокачивают газ з востока на запад Украины установлены так что работают только в одну сторону, Для перекачки газа в обратном нужно поменять трубы на входах и выходах ГПА .
показати весь коментар
04.03.2024 15:52 Відповісти
Орбан з фіцо занепокоятьця, але "найвеличніший" не дасть сусідам замерзнути зимою!
показати весь коментар
04.03.2024 13:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 