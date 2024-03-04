Євросоюз не вестиме переговори з Росією щодо транзиту газу через Україну

Європейська Комісія не планує долучатися до будь-яких контактів з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України. Водночас Єврокомісія вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу.

Про це перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Укрінформ.

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року", – зазначила вона.

За її словами, ЄК інтенсивно працює, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас – для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС.

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.