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Новини
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Мінфін готує підвищення військового збору та акцизів. Кого зачеплять податкові зміни

податки,бізнес

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

"Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)", – йдеться у відповіді міністерства на запит агентства.

У Мінфіні нагадали, що у грудні 2023 року представники української влади та експерти МВФ сформували робочу групу для вироблення пропозицій щодо короткострокових заходів для підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження у поточному році не менше ніж 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Уточнюється, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:

  • покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,
  • продавців нерухомості,
  • роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння,
  • операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

"Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним коноплі", – додав Мінфін.

Очікується, що відповідні законопроєкти будуть подані на розгляд Кабінету міністрів та розглянуті Верховною Радою до кінця першого кварталу 2024 року.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.

Автор: 

акциз (281) бюджет (1814) податки (2442) ФОП (126)


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Топ коментарі
+15
Кого зачеплять зміни ?

приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами

отже зміни зачеплять всіх , в першу чергу бідних . Тому що витрати на логістику закладені в кожному продукті .

Це ще не кінець епохи бідності - але вже зробимо їх разом
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04.03.2024 13:47
+12
Ага - а зелені пропагндони говорять - всі ,хто говорить про корупцію про здачу Південя,про тих хто не налагодив військове виробництво , хто не побудував оборонні споруди, хто провалив мобіліазацію через корупцію - це все агєнти крємля ...

Кров жителів окупованих територійне тільки на руках росіян , а й зелених виродків і і тих ,хто їх підтримує ...


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04.03.2024 14:02
+3
Все, як і завжди, лягає на плечі пересічних україньців! Може підвищувати лотереям гетьманцева, казіно, елітні ресторани, готелі і бутіки?
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04.03.2024 14:10
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Кого зачеплять зміни ?

приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами

отже зміни зачеплять всіх , в першу чергу бідних . Тому що витрати на логістику закладені в кожному продукті .

Це ще не кінець епохи бідності - але вже зробимо їх разом
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04.03.2024 13:47 Відповісти
на московських болотах пропаган**ни теж про це говорять....
що українці біднішають і треба мерщій миритися. на їх умовах
і всіх накормлять так що з горла полізе , як це вони зробили на окупованих територіях
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04.03.2024 13:57 Відповісти
Ага - а зелені пропагндони говорять - всі ,хто говорить про корупцію про здачу Південя,про тих хто не налагодив військове виробництво , хто не побудував оборонні споруди, хто провалив мобіліазацію через корупцію - це все агєнти крємля ...

Кров жителів окупованих територійне тільки на руках росіян , а й зелених виродків і і тих ,хто їх підтримує ...


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04.03.2024 14:02 Відповісти
ошейники затягивают. Хорош только те, кто У корыта
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04.03.2024 14:08 Відповісти
А шо б ти казав при сталіні на цю тему, коли люди куску хліба були раді?
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04.03.2024 14:34 Відповісти
ошейники затягивают. Хорош только тем, кто Укорыта
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04.03.2024 17:53 Відповісти
Все, як і завжди, лягає на плечі пересічних україньців! Може підвищувати лотереям гетьманцева, казіно, елітні ресторани, готелі і бутіки?
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04.03.2024 14:10 Відповісти
Замалий відсоток, треба приблизно 10%
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04.03.2024 14:36 Відповісти
от що ще може зробити продажний, непрофесійний вороватий кабмін???

а нікуя крім як щось підвищити....
а нікуя крім вкрасти
а нікуя крім черговий раз пограбувати народ...
і ні слова про офшори, економіку на воєнні рейки, про максимальну зарплату в 40000грн.
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04.03.2024 14:50 Відповісти
приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС .

А пенсії до стандартів ЄС привести? Чи корупцію ? Нє ? Не часі ?

Підвищуйте податки - але не прикривайте свою недолугість стандартами ЄС.
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04.03.2024 14:58 Відповісти
та їх, всього, 5-6 менеджерів.
невже не прокормимо?
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04.03.2024 15:28 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. Вот она зеленая легализация канабиса и жизни - нет бабок на фронт
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04.03.2024 19:36 Відповісти

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