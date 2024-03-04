Мінфін готує підвищення військового збору та акцизів. Кого зачеплять податкові зміни

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи щодо збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, передає Інтерфакс-Україна.



"Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)", – йдеться у відповіді міністерства на запит агентства.



У Мінфіні нагадали, що у грудні 2023 року представники української влади та експерти МВФ сформували робочу групу для вироблення пропозицій щодо короткострокових заходів для підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження у поточному році не менше ніж 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.



Уточнюється, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.



Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:

покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості,

роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння,

операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

"Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним коноплі", – додав Мінфін.



Очікується, що відповідні законопроєкти будуть подані на розгляд Кабінету міністрів та розглянуті Верховною Радою до кінця першого кварталу 2024 року.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.