БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
352 0

Уряд домовляється з партнерами про виплати біженцям за повернення в Україну, – Шмигаль

денис,шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що спільно з партнерами уряд працює над стимулами для повернення українських біженців до України.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців. Симул №1 – це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які перебувають за кордоном", – сказав голова уряду.

Крім того, йдеться про трансформацію програм підтримки перебування українців у Європейському Союзі.

"Вони мають трансформуватися у програми стимулювання повернення, так звані підйомні для повернення, та інші кроки, які стимулюватимуть людей повертатися до України", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, німецький уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів.

Автор: 

біженці (700) мігранти (436) Шмигаль Денис (1498)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 