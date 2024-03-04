Уряд домовляється з партнерами про виплати біженцям за повернення в Україну, – Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що спільно з партнерами уряд працює над стимулами для повернення українських біженців до України.
Про це він повідомив під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
"Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців. Симул №1 – це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які перебувають за кордоном", – сказав голова уряду.
Крім того, йдеться про трансформацію програм підтримки перебування українців у Європейському Союзі.
"Вони мають трансформуватися у програми стимулювання повернення, так звані підйомні для повернення, та інші кроки, які стимулюватимуть людей повертатися до України", – додав Шмигаль.
Як повідомлялося, німецький уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів.
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