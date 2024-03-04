В уряді не бачать надлишку чиновників в Україні попри падіння кількості населення

Показник кількості державних службовців щодо чисельності населення в Україні не можна назвати завищеним.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання, яка кількість держслужбовців для України є релевантною, порівняно із західними країнами.

"В багатьох європейських країнах держслужбовці - це і службовці органів місцевого самоврядування, десь держслужбовці в нашому розумінні, в деяких – це ще й працівники бюджетної сфери, а в деяких – це взагалі тільки працівники центральних апаратів, тому важко про це говорити. Але загалом у нас не якісь завищені показники щодо населення", – сказав Немчінов.

Міністр зазначив, що оскільки наразі країна перебуває у стані війни, то є функціонали, які збільшуються, а є ті, які об'єктивно скорочуються.

"Є достатньо чутливі посади, які треба заповнювати. Деякі міністерства виходять у рекрутингові процеси. Не можна поміряти середню температуру по державній службі. Є високодефіцитні позиції, на які треба залучати кадри, є прифронтові території, і там дійсно є проблеми з кадрами", – зауважив Немчінов.

Водночас він додав, що згоден із президентом і прем'єр-міністром, які кажуть, що після проведеного скорочення вакансій на держслужбу під час реформи оплати праці треба буде дивитися на функціонал.

"І дійсно, можливо, треба подумати про те, щоб деякі органи, деякі територіальні підрозділи, деякі функції оптимізувати", – підсумував міністр.

Скільки держслужбовців в Україні?

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювали 169 тис. осіб. За минулий рік їх фактична чисельність скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Станом на початок 2023 року у 109 органах державної влади в Україні працювали 175,8 тис. осіб, протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.