"Слуга народу" Крейденко пояснив придбання нової квартири у центрі Києва доходами батьків від продажу черешні

Народний депутат від "Слуги народу" під час повномасштабного вторгнення переїхав до нової квартири у одному з нових житлових комплексів на Печерську.

Вперше про нове помешкання депутата стало відомо завдяки публікаціям дружини Крейденка в Instagram, повідомляє Bihus.Info.

Вперше згадка про нове помешкання з’явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє. Більше того, відсутнє воно і у власності нардепа або його дружини. Журналісти з’ясували, що власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у $200 тисяч.

Сам народний депутат після звернення журналістів за коментарем визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.

Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.

"Батьки до цього продали будинок. І мій батько ж займався, а Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", – розповів депутат.

Читайте також: "Слуга народу" Тарасов задекларував елітні штани, Bentley і 8,6 мільйона гривень подарунку від батька, якого шукає СБУ

Володимир Крейденко – уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку "Слуги народу" посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації "Совість і Надія України".