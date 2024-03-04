"Слуга народу" Крейденко пояснив придбання нової квартири у центрі Києва доходами батьків від продажу черешні
Народний депутат від "Слуги народу" під час повномасштабного вторгнення переїхав до нової квартири у одному з нових житлових комплексів на Печерську.
Вперше про нове помешкання депутата стало відомо завдяки публікаціям дружини Крейденка в Instagram, повідомляє Bihus.Info.
Вперше згадка про нове помешкання з’явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє. Більше того, відсутнє воно і у власності нардепа або його дружини. Журналісти з’ясували, що власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у $200 тисяч.
Сам народний депутат після звернення журналістів за коментарем визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.
Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.
"Батьки до цього продали будинок. І мій батько ж займався, а Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", – розповів депутат.
Володимир Крейденко – уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку "Слуги народу" посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації "Совість і Надія України".
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А вона від ЗЕ така!
Любі хлопчики й дівчата...
Це ж (судячи з новини) - "Совість і Надія України".
А взимку прибирав сніг з шляхів Мелитопіля! Ось і заробив міллярд для синочка!
- Хоть паржьом! -
- Лішь би нє Порошєнка! -
а може то і добре, що ці імбецили кучкуються в одних тих самих закритих жк.
И как обычно, главклоун ничего не знает, откуда в его партии такой "патриот".
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год
https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokumen
Может рекрутинг в ВСУ начать с сокращения финансирования дармоедов? Или главклоун боится обидеть своих холуев невзирая на войну.
Гарні виросли ягідки з зеленої ботви…
Ну що, лош'є, "ХужеНеБудет?".
отже, ТОВ "РОНДО", згідно з КВЕДом, займалось вирощування зернових та технічних культур (де тут черешня?) ну й роздрібною торгівлею продовольчими товарами (де тут вагони?).
тож таке.
Стара, стара, а все ще гарно родить...
Доречі черешні надиво прибуткова справа)
Всех ветеранов, защитников и пострадавших обеспечат своим жильем - Зеленский
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/17/685862/
https://ru.slovoidilo.ua/2023/12/05/novost/bezopasnost/zelenskij-poobeshhal-besplatnoe-zhile-vsem-kto-stal-geroem-ukrainy-nachala-vojn