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Новини
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"Слуга народу" Крейденко пояснив придбання нової квартири у центрі Києва доходами батьків від продажу черешні

крейденко
Фото: "Слуга народу"

Народний депутат від "Слуги народу" під час повномасштабного вторгнення переїхав до нової квартири у одному з нових житлових комплексів на Печерську.

Вперше про нове помешкання депутата стало відомо завдяки публікаціям дружини Крейденка в Instagram, повідомляє Bihus.Info.

Вперше згадка про нове помешкання з’явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022 року, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє. Більше того, відсутнє воно і у власності нардепа або його дружини. Журналісти з’ясували, що власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у $200 тисяч.

Сам народний депутат після звернення журналістів за коментарем визнав, що справді змінив житло. Але нібито переїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року, а до цього лише бував там в гостях, тому у декларації за 2022 рік її не вказав.

Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири, бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею.

"Батьки до цього продали будинок. І мій батько ж займався, а Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", – розповів депутат.

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Володимир Крейденко – уродженець Мелітополя, але з 17 років живе в Києві. У виборчому списку "Слуги народу" посідав 123 місце. На момент обрання Крейденко був головою правління всеукраїнської молодіжної громадської організації "Совість і Надія України".

Автор: 

декларація (547) квартира (65) електронне декларування (456) Слуга народу (187) Крейденко (1)


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Топ коментарі
+49
чергова сеча у очі
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04.03.2024 15:08
+32
Правильно пояснив. Нарід 73% повірить, у Голобородько ж повірили?
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04.03.2024 15:09
+30
Торговали черешней в Мелитополе наверно многие, а вот стать миллионером получилось только у партийца "слуга народа". Вот же талант какой!
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04.03.2024 15:20
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чергова сеча у очі
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04.03.2024 15:08 Відповісти
Яка там сеча,сциклини...
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04.03.2024 15:09 Відповісти
Та тож не крейденко, Корєйко і не черешні, Народний Бюджет ******* з члєнограєм і єрмачмом...а за це получать піз#и, рано чи пізно!
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04.03.2024 17:28 Відповісти
крейденко: Мой батько и сейчас торгует черешней в Мелитополе! Наши пришли, хорошо за черешню платят!
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04.03.2024 15:51 Відповісти
Нічого ви не розумієте у Совісті і НадіЇ України !

А вона від ЗЕ така!
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04.03.2024 15:55 Відповісти
а могла б бути лапша...

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04.03.2024 16:06 Відповісти
Правильно пояснив. Нарід 73% повірить, у Голобородько ж повірили?
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04.03.2024 15:09 Відповісти
Отака муйня, малята,
Любі хлопчики й дівчата...

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04.03.2024 16:08 Відповісти
Ну а як не повірити???
Це ж (судячи з новини) - "Совість і Надія України".
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04.03.2024 17:01 Відповісти
А шо кому не подобаеться? ЗЕбанута срань завжди, починаючи з 1913 року торговала черешнею. Не вірите? Спитайте у буби криворогого, він підтвердить.
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04.03.2024 15:09 Відповісти
Торговали черешней в Мелитополе наверно многие, а вот стать миллионером получилось только у партийца "слуга народа". Вот же талант какой!
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04.03.2024 15:20 Відповісти
Смотри шире. Возьмем всю эту ЗЕбанутую стаю шакалов. До 19 года это были полные нищеброды, в подземных переходах и на рынках мелочь на пиво сшибали. А теперь все стали миллионерами. Как бубочка и обещал, у них закончилась эпоха бедности.
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04.03.2024 15:43 Відповісти
Кот, да широко я смотрю на это, смотрю. У меня в голове не умещается все что читаю, как партия ЗЕ в первых рядах по покупке недвижимости и элитного автопарка ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. И самое плохое что ЗЕ делает вид что его это все не касается.
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04.03.2024 15:46 Відповісти
А ви думали, що ці слуги ідуть до влади, щоб творити нову Україну!? Ха-ха! Єдина мета там увірвати ласий шмат побільше, а як там далі піде, неважливо
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04.03.2024 16:03 Відповісти
І давно, за застійного совка в Москві *мелітопольська черешня*була *щось з чим*,мої тітка й дядько її туди возили правда ящиками і поїздом зі свого саду,за кілька років на *Жигуль*спромоглися.
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04.03.2024 16:18 Відповісти
Дядько не знал, что стать миллионером через продажу черешни, получается только если ты в партии "Слуга народа". Остальным так не везет!
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04.03.2024 16:21 Відповісти
Літом батько торгував черешнею.

А взимку прибирав сніг з шляхів Мелитопіля! Ось і заробив міллярд для синочка!
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04.03.2024 16:13 Відповісти
Тю, краще гриби в лісі збирати. Дохід буде більший.
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04.03.2024 15:10 Відповісти
Так пані, але ліс має знаходитись на кордоні з ЄС. В цих лісах так родить, що й ну! І тютюн, і алкоголь, і втікачі від "країни мрій" Цілісінький рік збирають
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04.03.2024 16:45 Відповісти
Совість і Надія України. і має бронь.
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04.03.2024 15:14 Відповісти
ВІН НЕ ЛОХ. ЦЕ МИ ЛОХИ
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04.03.2024 15:14 Відповісти
Були і є не лохи, це 25% від проголосувавших. Вони не голосували за зрадників та злодюг, але хто ж їх слухав. Мало того, ще й прізвиська навішували, на кшалт "порохоботи" і т. п. під сучі повискування, - Хужє нєбудєт! -
- Хоть паржьом! -
- Лішь би нє Порошєнка! -
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04.03.2024 16:22 Відповісти
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04.03.2024 17:22 Відповісти
таким чином, печерськ перетворився, з елітного району, на бидлятнік.
а може то і добре, що ці імбецили кучкуються в одних тих самих закритих жк.
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04.03.2024 15:14 Відповісти
Чем то эта рожа, на зеленского похожа!

И как обычно, главклоун ничего не знает, откуда в его партии такой "патриот".
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04.03.2024 15:15 Відповісти
А жомової ями в них немає? Дзюрать в очі і не кривляться.
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04.03.2024 15:17 Відповісти
"Совість і Надія України" - іспанський сором...
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04.03.2024 15:17 Відповісти
Батько черешню продавал или нет, а сын лапшу на уши бесплатно вешает.
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04.03.2024 15:18 Відповісти
Совсем не бесплатно.
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokumen

Может рекрутинг в ВСУ начать с сокращения финансирования дармоедов? Или главклоун боится обидеть своих холуев невзирая на войну.
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04.03.2024 15:22 Відповісти
Вже давно час всій ційьшашличній шоблі засунути черешні по самі помідори, цілими фурами.
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04.03.2024 15:20 Відповісти
Тварь, ну как и все "слуги", там нормальных нет
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04.03.2024 15:26 Відповісти
Які ж ви виродки ,гинуть люди як військові так і цивільні ,а ця паскуда ніяк не нажерется і дурника корчить .
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04.03.2024 15:26 Відповісти
Сподіваюсь, він не забув ще отримати компенсацію за житло, бідненький!
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04.03.2024 15:28 Відповісти
Уважаемые украинцы, на самом деле, такие сказки легко можно прекратить, нужна только политическая воля. Папу этого "слуги народа" надо обязать документально подтвердить такие доходы от бизнеса "черешни". Если он этого сделать не может, то ему вменяется уклонение от налогов, а квартиру можно конфисковать. Возможно для этого нужно внести изменения в уголовный кодекс, но и это можно было бы сделать уже, война идет 3-й год.
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04.03.2024 15:30 Відповісти
Собаку можно было продать и заплатить только за газ, а черешни хватает уже на квартиру в Киеве
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04.03.2024 15:32 Відповісти
У місті Южне, що під Одесою, давно був мер, за прізвищем журавель кажись, з ригів звісно… то коли в його запитали - звідки нова автівка та будиночок, відповів, що вдало продав свій «масквіч».

Гарні виросли ягідки з зеленої ботви…
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04.03.2024 15:33 Відповісти
Ну так слуги народу казали ж, що настав кїнець єпохи бїдностї. Правда вони не вточнювали що це тїльки для них, Ну то таке......
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04.03.2024 15:39 Відповісти
це ж скільки черешні треба продати??
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04.03.2024 15:50 Відповісти
Лошара. Вот у учителей зарплата 4 тыс. евро. И никакой черешни не надо
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04.03.2024 15:53 Відповісти
"Совість і Надія України", "Слуга наріда". Шматок лайна в гарній обгортці.
Ну що, лош'є, "ХужеНеБудет?".
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04.03.2024 15:54 Відповісти
згідно з даними https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/k/kreydenko-viktor-volodymyrovych/founder/ youcontrol батько цього депутата є засновником ТОВ "РОНДО", яке вже припинене та Громадського хабу допомоги та підтримки ветеранів та внутрішньо перміщених осіб (вміють вони тримати носи за вітром).
отже, ТОВ "РОНДО", згідно з КВЕДом, займалось вирощування зернових та технічних культур (де тут черешня?) ну й роздрібною торгівлею продовольчими товарами (де тут вагони?).
тож таке.
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04.03.2024 16:03 Відповісти
Міг просто перепродавати.
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04.03.2024 16:57 Відповісти
Міг просто переплутати черешню із зерновими.
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04.03.2024 17:21 Відповісти
то й казав Петро Бампер що ми вибрали замість президента відро черешні.
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04.03.2024 16:19 Відповісти
Мені одному здається, що все це вже не врятувати? Дякую за відповідь.
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04.03.2024 16:22 Відповісти
Тікі черешня не чого кроме черешні.
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04.03.2024 16:36 Відповісти
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04.03.2024 16:42 Відповісти
Просто гандон.Це якщо коротко...
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04.03.2024 16:53 Відповісти
Татова черешня
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04.03.2024 16:57 Відповісти
Мабуть, у конвертах!
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04.03.2024 17:17 Відповісти
Таке може бути, але зараз після офіційної заяви , податкова і митниця мусять перевірити батька на сплачені податки. Якщо не сплачені, то мусить сплачувати з піньою. Тобто якщо на торгував на 200тис., то зі штрафами тисяч 150 державі мучить повернути. Питайте зараз у батька.
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04.03.2024 17:01 Відповісти
якщо були такі великі прибутки, то мали бути сплачені і податки. Податки за дуже вигідний продаж черешні скільки тато сплатив? Якщо не було сплачено податків, це означає що відбулось незаконне збагачення і брехня.
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04.03.2024 17:06 Відповісти
Якщо батько черешнею - повірити ще можна, а от дід огірками - було б дуже підозріло!
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04.03.2024 17:15 Відповісти
Росте черешня в мами на городі
Стара, стара, а все ще гарно родить...
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04.03.2024 17:17 Відповісти
Починає з'являтись стійка відраза до зеленого кольору.
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04.03.2024 17:41 Відповісти
Прогресуємо. Замість локшини на вуха почали вішати черешню)
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04.03.2024 17:42 Відповісти
Українців тримають за дурнів. Нема слів, один мат на устах і в голові!
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04.03.2024 18:12 Відповісти
Так це і не дивно що тримають після того як проголосували у 2019-му.
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05.03.2024 05:24 Відповісти
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04.03.2024 19:00 Відповісти
Росте черешня в мами на городі
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05.03.2024 10:29 Відповісти
Так вот в чем весь коварный план путлера: забрать у Украины черешню. Она очень хороший доход приносит. Даже больше чем газ.
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04.03.2024 19:11 Відповісти
Народ це вже дно, чи ми ще потерпимо????
Доречі черешні надиво прибуткова справа)
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04.03.2024 19:17 Відповісти
"Папочкин сынок".(Ну папик в ОПУ сидит).
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04.03.2024 19:21 Відповісти
А скільки той черешневий Ескобар сплатив податків з черешневих доходів?
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04.03.2024 19:31 Відповісти
Та на єдиному сидить.
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04.03.2024 21:47 Відповісти
Совість і надія, ти скажи батькам, хай ще і лохиною займуться! Кажуть, дуже вигідно. Дивись, ще і на Мерседесик стягнетесь...
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04.03.2024 21:59 Відповісти
Татусеве щастя! А під Авдївку слабо???
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04.03.2024 22:24 Відповісти
73% Зробили це разом. "Хуже не будет, хоть поржом".
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05.03.2024 05:22 Відповісти
В мене також черешня і пенсія 2760,за газ нема чім сплачувати, хотіла запитати сорт черешні
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05.03.2024 08:11 Відповісти
Так с черешни налоги тоже нужно платить.
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05.03.2024 09:13 Відповісти
Що ви так переживаєте?

Всех ветеранов, защитников и пострадавших обеспечат своим жильем - Зеленский

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/17/685862/
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05.03.2024 10:28 Відповісти
Зеленский пообещал бесплатное жилье всем, кто стал Героем Украины с начала войны

https://ru.slovoidilo.ua/2023/12/05/novost/bezopasnost/zelenskij-poobeshhal-besplatnoe-zhile-vsem-kto-stal-geroem-ukrainy-nachala-vojn
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05.03.2024 10:30 Відповісти
А чого Цензор не пише при Вопи за 45 млн грн, щоб народ розумів це 12 млн уе, і чого не їх не будують того шо місцева влада не дає гроші на будівництво а пускає тільки свої компанії
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05.03.2024 11:23 Відповісти
Кілька років тому цей Крейденко на якомусь ток шоу розповідав , що його батьки інженери👏
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05.03.2024 11:27 Відповісти
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05.03.2024 11:49 Відповісти
Несподіванний поворот, раніше розказували про батьків у селі, що тримають свини...
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09.03.2024 20:07 Відповісти

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