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Новини
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Після втрати Авдіївки влада почала масово укладати договори на будівництво укріплень

оборона,споруди,фортифікаційні

За тиждень з 24 лютого по 2 березня оприлюднено 60 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 23,85 млрд грн, з них 8,51 млрд грн пішло на фортифікаційні та захисні споруди.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Найбільший тендер розміром 4,19 млрд грн стосувався будівництва споруди для захисту електрообладнання Дністровської ГАЕС. "Укргідроенерго" засекретило цю закупівлю відтак кошторис і ціни будматеріалів не оприлюднені.

Водночас обласні державні адміністрації провели минулого тижня майже дві сотні закупівель на зведення фортифікаційних споруд на загальну суму 4,32 млрд грн.

Зокрема, Харківська ОДА уклала таких угод на 0,94 млрд грн, Житомирська – 0,59 млрд грн, Сумська – 1,87 млрд грн. Разом з тим для будівництва фортифікацій на території Сумщини угоди на 0,63 млрд грн уклала Тернопільська обладміністрація. А Полтавська ОДА замовила будівництво споруд на 0,29 млрд грн на території Донеччини.

Як повідомлялося, до цього Департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА з початку лютого уклав сотні угод на будівництво фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень. У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.

Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.

Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.

Автор: 

тендер (2164) Prozorro (1751) закупівлі (2620) фортифікації (24)


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Топ коментарі
+20
Пізно всрались, йолопи. І грошей мало на ці споруди. І не в кожній області потроху треба, а зосередитись на смузі десь кілометрів за 20 від ЛБЗ.
Зі своїм "хуторським захистом" замість аналогу "лінії суровікіна" отримаєте купу маленьких "фортець-котлів".
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04.03.2024 16:44
+16
Сообразили, что во время войны пи^дить деньги на постройке оборонительных сооружений патриотичнее, чем на строительстве дорог.
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04.03.2024 16:44
+13
Ця влада вже укладала угоди на постачання снарядів, а в результаті - ні грошей, ні снарядів. Відтак, не важко спрогнозувати, які будуть результати і цього разу.
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04.03.2024 17:31
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Пізно всрались, йолопи. І грошей мало на ці споруди. І не в кожній області потроху треба, а зосередитись на смузі десь кілометрів за 20 від ЛБЗ.
Зі своїм "хуторським захистом" замість аналогу "лінії суровікіна" отримаєте купу маленьких "фортець-котлів".
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04.03.2024 16:44 Відповісти
та їм *****

головне щось зробити та відзвітуватись

бо для себе (на совість) робили б вже давно, навіть до падіння Бахмуту
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04.03.2024 17:15 Відповісти
А ще окрім євробачення, треба поновити оті… Голос, колос, холостяк і всю іншу хйню, ну а шо, гвна повинно буть багато! https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZXl_RWFSDhEU0AsqrXPJO4ujKDUjYrzm64_Mi1_jnVWRJ_fhuDCI58YGSsVt0XjslN_Kubklo8D1r1F6VLW58VNEOZWC3b7gr7I8K1ZgfvGDMsSf9sVfzb-ciEkzDxGb82y-0TV-UQjoXt6VwUdOB3M&__tn__=*NK-R #грошінавітер
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04.03.2024 19:59 Відповісти
на фото особливо шикарно на фото виглядають свіжеоцинковані блискучі труби для буржуєк...
там військові присутні чи як ?
подивились би хоч вікі по фортифікаціїї бодай Другої світової:
Чехословакія 1935 рік - Четырнадцать тысяч ржопиков (легких бетонних піхотних дотів) -

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04.03.2024 17:42 Відповісти
по максимальной внутренней длине около пяти метров, шириной - около двух метров и высотой от пола до потолка - два метра. В этом помещении, частично занятом внутренними стенами и нишами, должны были держать оборону от трех до семи человек.
Стены, потолок и пол укрепления отливались из специального бетона. При толщине 80 сантиметров ржопик мог выдержать попадание 105-мм снаряда, более мощные версии со стенами 120 сантиметров выдерживали калибр 155 миллиметров. !!!!!
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04.03.2024 17:46 Відповісти
Чехословаччина за два роки побудувала лінії укреплень від Австрії до Закарпаття - 14 000 бетонних дотів !!!!
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04.03.2024 17:49 Відповісти
І чим це їй допомогло ??
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04.03.2024 19:39 Відповісти
Тобто ти проти того щоб наші військові на сході мали якісні укріплення , вистачить власноруч виритої канавки глибиною 50 см ?
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04.03.2024 20:24 Відповісти
та воно просто кончене
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04.03.2024 20:39 Відповісти
Нащо пересмикувати ? Чого б це я був проти "Східного валу" у 2022р. ??

Зараз, в цих умовах, ніхто 14 000 тис. ДОТів не побудує. Тим більше, такої якості.
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05.03.2024 19:27 Відповісти
Так Чехословаччина і не воювала як би... От якби воювала, тоді можна було б пост фактум судити, допомогло чи ні.
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04.03.2024 21:59 Відповісти
Лінія "Можіно" французам теж не допомогла. Тоді про що ми пишемо ??

До речі, пишуть, що роль лінії Маннергейма дещо перебільшена.
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05.03.2024 19:29 Відповісти
Та їм просто руки викрутили усякі чемберлени. Хоча на той час чехословацька армія була на рівні з німецькою. Але не нам чехів судити. Час був складний і не всю тогочасну картину ми знаємо. Зокрема були недружні чехам сусіди - мадяри і поляки.
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05.03.2024 01:51 Відповісти
Тю ! Ну то нашим викрутили руки у 1996 р. і вручили Будапештський папірець.
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05.03.2024 19:33 Відповісти
І як це вберегло Чехію від окупації совєцкой армією?
внутрішні гниди зазвичай здають все
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05.03.2024 06:00 Відповісти
Так, найстрашніші внутрішні гниди.
Можемо судити по тому як внутрішні гниди здають Україну
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05.03.2024 09:23 Відповісти
Сообразили, что во время войны пи^дить деньги на постройке оборонительных сооружений патриотичнее, чем на строительстве дорог.
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04.03.2024 16:44 Відповісти
Та не патриотичнее, о патриотизме там речи нет.

Есть повод хорошо пропиариться
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05.03.2024 09:24 Відповісти
Нове оборокрадівництво!
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04.03.2024 16:46 Відповісти
А миноло то, всего 2 рока!
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04.03.2024 16:47 Відповісти
10 років...
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04.03.2024 16:55 Відповісти
Велике оборонокрадівництво...
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04.03.2024 16:50 Відповісти
Ця влада вже укладала угоди на постачання снарядів, а в результаті - ні грошей, ні снарядів. Відтак, не важко спрогнозувати, які будуть результати і цього разу.
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04.03.2024 17:31 Відповісти
йой, блд, це тоді на дороги/тротуари нічого на залишиться?
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04.03.2024 17:53 Відповісти
Та нашкрібуть трохи, не стільки як хотілося б, але без цього ніяк.
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05.03.2024 01:43 Відповісти
До будівництва треба їх спроєктувати, маючи стратегічне бачення, де саме оцікувати просунення ворога в першу чергу, рубіжі на місцевості найбільш вигідні і придатні і конструктивні характеристики. Є великі сумніви, що все це опрацьовано і зараз почали будути те що актуально.
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04.03.2024 18:10 Відповісти
Гроші поділили - де споруди???

Чому досі військові самі риють собі окопи???

де бетонні споруди, де техніка???

сукі зелені…
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04.03.2024 18:19 Відповісти
большинство слуг наглухо тупые, неудивительно что их реакция всегда запоздалая. Половину денег они разворуют, а построенное - растащит на дачи их избиратель. И да, они еще и выложат в общедоступные места координаты мест строительства
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04.03.2024 19:00 Відповісти
кстати в недавно выложенных спутниковых снимках все наши укрепы на фоне русни - это какое то детское рытье пластмассовым совочком в песочнице. Сплошных линий нет нигде, кроме одного места. Никогда не догадаетесь что это за место)) Это Херсонская область, там где укрепы наспех возводились в марте-апреле 2022 года порохоботом генералом Марченко. Вот он построил, и тогда видимо слуги ему не мешали. момент был сложный, было видимо не до воровства
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04.03.2024 19:03 Відповісти
Саме головне що ця секретна лінія ЗЕЛЕНСЬКОГО має бути здана до кінця 25 року))) тож бачу напротязі майже двох років тяготи впадуть на солдат з лопатами, а ними ще й воювати прийдеться.... Ой халепа....
Народ питання, це вже дно чи ми ще потерпимо?
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04.03.2024 19:27 Відповісти
Головне щоб у Верховного терпіння вистачило терпіти такий нарід.
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04.03.2024 19:41 Відповісти
Навіть не можу і представити як цей аТлант кишеньковий і сонце для нас піднімає і Україну береже!!!! Хай Крішна і Одін його бережуть, золота людина наш ВІНЦЕНОСНИЙ!!!
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04.03.2024 19:46 Відповісти
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04.03.2024 20:24 Відповісти
Так це ж його нарід, який його вибрав.
Вибрали голобородька
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05.03.2024 09:29 Відповісти
А де раніше були? Чого чекали?
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04.03.2024 19:51 Відповісти
Скільки це треба було покласти людських життів щоб через два роки війни прийти до такої очевидної думки.
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04.03.2024 20:14 Відповісти
вам не здається що вони ні до якої думки так і не прийшли... Просто спишуть кошти... Під час наступу кацапів кінцевою датою затверджувати грудень 25.... Це якщо чесно навіть не смішно!!!
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04.03.2024 20:27 Відповісти
Театр абсурду. Замість мобілізації потрібних будівельних компаній, разом з людьми, технікою у повному складі і віддати їх у підпорядкування військовим, щоб будували за ГСМ і борщ- мільярдні тендери. У людей все добре, гра в "пендери" і гроші. Цікаво ,лінію суровікіна які мерії будували з раші? За ШІСТЬ місяців, три лінії. Якщо ми найкращі в НАТО то треба аналізувати гарний ворожий досвід і вчитись згідно стандартів НАТО ,аналізувати помилки, вчитись, виправляти
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04.03.2024 21:57 Відповісти
ничего не поможет
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05.03.2024 06:56 Відповісти
Ці лінії, які і побудовані то не бкдуть, вже нам не допоможуть. А кому жопоможуть? Офісу президента вкрасти ці гроші.
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05.03.2024 09:24 Відповісти
не важко спрогнозувати результат
1 відкати, відкати, відкати, відкати,
2 Ліві некомпетентні виконавці, буде зроблене неякісно і неправильно
3 неякісні матеріали
4 половину матеріалів вкрадуть

чекаємо відгуків з підтвердженнями найближчим часом
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05.03.2024 10:13 Відповісти

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