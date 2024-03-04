Після втрати Авдіївки влада почала масово укладати договори на будівництво укріплень

За тиждень з 24 лютого по 2 березня оприлюднено 60 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 23,85 млрд грн, з них 8,51 млрд грн пішло на фортифікаційні та захисні споруди.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Найбільший тендер розміром 4,19 млрд грн стосувався будівництва споруди для захисту електрообладнання Дністровської ГАЕС. "Укргідроенерго" засекретило цю закупівлю відтак кошторис і ціни будматеріалів не оприлюднені.

Водночас обласні державні адміністрації провели минулого тижня майже дві сотні закупівель на зведення фортифікаційних споруд на загальну суму 4,32 млрд грн.

Зокрема, Харківська ОДА уклала таких угод на 0,94 млрд грн, Житомирська – 0,59 млрд грн, Сумська – 1,87 млрд грн. Разом з тим для будівництва фортифікацій на території Сумщини угоди на 0,63 млрд грн уклала Тернопільська обладміністрація. А Полтавська ОДА замовила будівництво споруд на 0,29 млрд грн на території Донеччини.

Як повідомлялося, до цього Департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА з початку лютого уклав сотні угод на будівництво фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень. У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.

Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?

19 січня Кабмін виділив профільним відомствам та обласними державним адміністраціям 17,5 мільярда гривень на зведення фортифікаційних укріплень та невибухових загороджень.

12 січня Кабінет Міністрів виділив Міністерству оборони 2,49 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних укріплень та загороджувальних смуг.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.

Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.