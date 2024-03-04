Після втрати Авдіївки влада почала масово укладати договори на будівництво укріплень
За тиждень з 24 лютого по 2 березня оприлюднено 60 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 23,85 млрд грн, з них 8,51 млрд грн пішло на фортифікаційні та захисні споруди.
Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Найбільший тендер розміром 4,19 млрд грн стосувався будівництва споруди для захисту електрообладнання Дністровської ГАЕС. "Укргідроенерго" засекретило цю закупівлю відтак кошторис і ціни будматеріалів не оприлюднені.
Водночас обласні державні адміністрації провели минулого тижня майже дві сотні закупівель на зведення фортифікаційних споруд на загальну суму 4,32 млрд грн.
Зокрема, Харківська ОДА уклала таких угод на 0,94 млрд грн, Житомирська – 0,59 млрд грн, Сумська – 1,87 млрд грн. Разом з тим для будівництва фортифікацій на території Сумщини угоди на 0,63 млрд грн уклала Тернопільська обладміністрація. А Полтавська ОДА замовила будівництво споруд на 0,29 млрд грн на території Донеччини.
Як повідомлялося, до цього Департамент житлово-комунального господарства Харківської ОДА з початку лютого уклав сотні угод на будівництво фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень. Щонайменше у частині з них датою завершення робіт вказано 30 січня 2025 року.
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА також у лютому уклав три угоди на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області загальною вартістю 946,86 мільйона гривень. У системі не вказано ні виду оборонної споруди, ні точної локації, ні назви будівельного підрядника, ні кошторисних цін, у "Прозорро" оприлюднено тільки дату завершення будівництва – 26 грудня 2025 року. Тобто йдеться про будівництво секретних об’єктів впродовж двох років.
Скільки коштів держава виділила на будівництво укріплень?
- 19 січня Кабмін виділив профільним відомствам та обласними державним адміністраціям 17,5 мільярда гривень на зведення фортифікаційних укріплень та невибухових загороджень.
- 12 січня Кабінет Міністрів виділив Міністерству оборони 2,49 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних укріплень та загороджувальних смуг.
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.
Тоді ж президент Володимир Зеленський провів у Запорізькій області нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд, доручивши прискорити їх зведення на всіх основних напрямках.
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Зі своїм "хуторським захистом" замість аналогу "лінії суровікіна" отримаєте купу маленьких "фортець-котлів".
головне щось зробити та відзвітуватись
бо для себе (на совість) робили б вже давно, навіть до падіння Бахмуту
там військові присутні чи як ?
подивились би хоч вікі по фортифікаціїї бодай Другої світової:
Чехословакія 1935 рік - Четырнадцать тысяч ржопиков (легких бетонних піхотних дотів) -
Стены, потолок и пол укрепления отливались из специального бетона. При толщине 80 сантиметров ржопик мог выдержать попадание 105-мм снаряда, более мощные версии со стенами 120 сантиметров выдерживали калибр 155 миллиметров. !!!!!
Зараз, в цих умовах, ніхто 14 000 тис. ДОТів не побудує. Тим більше, такої якості.
До речі, пишуть, що роль лінії Маннергейма дещо перебільшена.
внутрішні гниди зазвичай здають все
Можемо судити по тому як внутрішні гниди здають Україну
Есть повод хорошо пропиариться
Чому досі військові самі риють собі окопи???
де бетонні споруди, де техніка???
сукі зелені…
Народ питання, це вже дно чи ми ще потерпимо?
Вибрали голобородька
1 відкати, відкати, відкати, відкати,
2 Ліві некомпетентні виконавці, буде зроблене неякісно і неправильно
3 неякісні матеріали
4 половину матеріалів вкрадуть
чекаємо відгуків з підтвердженнями найближчим часом