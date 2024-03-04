Кабмін готує новий механізм бронювання від мобілізації з урахуванням зарплати і сплати податків, – Шмигаль

Кабінет міністрів опрацьовує зміни підходів для бронювання працівників. На рішення впливатимуть середня зарплата та рівень сплати податків компанії.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає liga.net.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку – це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", – зазначив він.

За словами прем’єра, станом на березень бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей.

"Ми хочемо зробити цей підхід більш справедливим", – сказав прем'єр.

За його словами, критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.

"Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", – сказав Шмигаль.

Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін затвердив чинний порядок бронювання співробітників постановою №76 від 27 січня 2023 року.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.