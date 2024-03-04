Кабмін готує новий механізм бронювання від мобілізації з урахуванням зарплати і сплати податків, – Шмигаль
Кабінет міністрів опрацьовує зміни підходів для бронювання працівників. На рішення впливатимуть середня зарплата та рівень сплати податків компанії.
Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає liga.net.
"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку – це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", – зазначив він.
За словами прем’єра, станом на березень бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей.
"Ми хочемо зробити цей підхід більш справедливим", – сказав прем'єр.
За його словами, критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.
"Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", – сказав Шмигаль.
Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.
"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", – сказав прем'єр.
Нагадаємо, Кабмін затвердив чинний порядок бронювання співробітників постановою №76 від 27 січня 2023 року.
Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.
При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.
Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодці, краще демотиватора для пересічних громадян і не придумаєш.
Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр https://biz.censor.net/news/3476753/shmygal_anonsuvav_zmenshennya_kilkosti_ministerstv_na_tretynu, https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/shmyhal-serednia-zarplata-i-riven-splaty-podatkiv-stanut-kryteriiamy-dlia-broniuvannia передає liga.net.
Оскільки чітких прозорих правил , критеріїів не буде - буде один критерій - корупційний
заробітну плату від 10800 грн (після успішного проходження первинної професійної підготовки)
NOVUS Вакансія від 27 лютого 2024: Вантажник 14 500 - 16 000 грн
всьо! загребуть всіх дільничних мєнтів.
"якщо би корупцірнери були порядними людьми !"
Нічого й казати, населення не мало ніякого бажання бігти рятувати панське добро. Люди тікали хто куди, ховалися; насильники почали лютувати ще дужче.
- Стій! Куди ти? Я тобі покажу! - кричали вони, не жаліючи нагаїв.
Нарешті, спіймали чоловік п'ятнадцять...
(Янка Мавр, "Амок", 1964 р.)
Та ще й по 100 000 гектар в одне рило і дозвіл іноземним юрособам і думають про множинне громадянство. Микол винищать та скалічать, а обробляти землю навезуть китайців за чашку рису.
Їм броня.
За посаду круп'є платити будуть.
Так що сиди собі тихесенько в нірці, не звізди і смородь хіба собі, під ніс.
Сильно ти багато податків наплатив 24/7 сидячи на цензорі, пердопенсику?
РККА вертається.
Рабочє-крєстьянская красная армія...
Більше крестьянкая,бо по селах роботи немає...
Дивна ситуація, нагадує битий невбитого везе.
Але ліпше так ! Бо зараз зрозумілі і більш того задекларовані "культурні" цінності України. Маєш гроші - роби що хочеш, не маєш - геть захищати тих хто їх має. Отже гроші і тільки гроші і заради грошей для набуття позиції сили. Але в такому випадку, де остаточною метою стає сила, а не розподіл цінностей, дуже закономірна була би поява в українських просторах нового Робін Гуду.
1) на наступну зарплату купуєш собі пиво чи щось поміцніше;
2) випиваєш пляшечку і береш в руки сокиру (можна бензопилу, можна ніж, тощо...);
3) йдеш до сусіда у якого бронь через ЗП і перетворюєш ВСЮ його родину на фарш;
4) вертаєшся додому і спокійно в очікуванні мусарів і ДБР допиваєш пивко, ітак на м'ясо за статки наших можновладців відправлять, а так хоть розважишся)....
Я так бачу до такого сценарію вони хочуть довести народ? Ну щож цікаво.....
https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats
Але по інженерних ВУС їх не призивають, перенавчають на командира відділення штурмовиків.
Тому люди, замість працювати і сплачувати податки, змушені ховатися. А потім кажуть, чого в Укроборонпромі людей не хватає. Довбойоби зелені...Зла на них не вистачає.
цього "органу " насправдi не icнуе👴
Армiя в Украiнi контрактна, тобто пiдписувати з нею контракт - це ваша особиста справа😎