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Кабмін готує новий механізм бронювання від мобілізації з урахуванням зарплати і сплати податків, – Шмигаль

військовий,мобілізація,квиток

Кабінет міністрів опрацьовує зміни підходів для бронювання працівників. На рішення впливатимуть середня зарплата та рівень сплати податків компанії.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає liga.net.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку – це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", – зазначив він.

За словами прем’єра, станом на березень бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей.

"Ми хочемо зробити цей підхід більш справедливим", – сказав прем'єр.

За його словами, критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.

"Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", – сказав Шмигаль.

Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін затвердив чинний порядок бронювання співробітників постановою №76 від 27 січня 2023 року.

Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із визначених критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Автор: 

податки (2442) бронювання (200) мобілізація (473) Шмигаль Денис (1498)


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Топ коментарі
+37
Бідні воюють за багатих. Тепер офіційно.
Молодці, краще демотиватора для пересічних громадян і не придумаєш.
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04.03.2024 15:20
+32
прокурори вроді як не заробляють ніякі гроші, повністю на утриманні платників податків, так їх в першу чергу потрібно мобілізувати разом з тими СБУ які по саунах дивляться на піськи журналістів
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04.03.2024 15:15
+27
Коротше бариги та ворюги в ресторан-чернь в окоп. Все як завжди.
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04.03.2024 15:21
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прокурори вроді як не заробляють ніякі гроші, повністю на утриманні платників податків, так їх в першу чергу потрібно мобілізувати разом з тими СБУ які по саунах дивляться на піськи журналістів
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04.03.2024 15:15 Відповісти
открою секрет, там и так нештат огромный. есть районы, где вообще никого в прокуратуре нету. плюс больше половины женщины. много ты там не наберешь
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04.03.2024 15:30 Відповісти
Це тобі в жОПі так сказали, чи сам в прокуратурі працюєш, що такий освідомлений?
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04.03.2024 15:33 Відповісти
когда то давно работал. там и правда некомплект огромный. не знаю даже, почему они так тормозят с набором. уже несколько лет. если интересно, то количество вакантов есть на сайте КДК прокуратуры.
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04.03.2024 17:52 Відповісти
А что там у вас по секретам в отношении бывших сотрудников МВД, Прокуратуры, СБУ, судов и прочего мусора, бизнесменят по тихому и справочками обзавелись или уже за границей?
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04.03.2024 15:45 Відповісти
сотрудники мвд воюют. лють, 3-я штурмовая, 12-ая штурмовая и т.д. это ж все полиция.как и сбу. разве вы мало видите роликов на этом же сайте, как сбу кошмарит кацапню? сколько танков сожгли. "альфонсы" четко работают. по судам: а кого вы там брать собрались? большинство судей мужского возраста - старые пердуны. да и немного их. если хотя б сотню пригодных нашкребете - уже успех. при этом я лично знаю трех судей (кстати старых пердунов), которые таки сами пошли в армию. что для меня стало неожиданностью
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04.03.2024 17:56 Відповісти
а я думаю, що ж то у нас в місті в біля прокуратури одні жлоби сигарети курять... А це виявляється трансгендерні жінки на гормонах... Ну тепер все ясно!!!
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04.03.2024 19:19 Відповісти
Бідні воюють за багатих. Тепер офіційно.
Молодці, краще демотиватора для пересічних громадян і не придумаєш.
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04.03.2024 15:20 Відповісти
Именно так. За 2 года власть довела ситуацию от очередей под ТЦК до сегодняшнего треша. Это нужно было суметь сделать.
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04.03.2024 17:30 Відповісти
Під чуткім руководством товаріщєй с лубянкі.
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04.03.2024 17:32 Відповісти
це вже не бариги, це - торговці смертю
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04.03.2024 15:21 Відповісти
Коротше бариги та ворюги в ресторан-чернь в окоп. Все як завжди.
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04.03.2024 15:21 Відповісти
Кабінет міністрів опрацьовує зміни підходів для бронювання працівників. На рішення впливатимуть середня зарплата та рівень сплати податків компанії.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр https://biz.censor.net/news/3476753/shmygal_anonsuvav_zmenshennya_kilkosti_ministerstv_na_tretynu, https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/shmyhal-serednia-zarplata-i-riven-splaty-podatkiv-stanut-kryteriiamy-dlia-broniuvannia передає liga.net.



Оскільки чітких прозорих правил , критеріїів не буде - буде один критерій - корупційний
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04.03.2024 15:23 Відповісти
Яка зарплата у дільничного?
заробітну плату від 10800 грн (після успішного проходження первинної професійної підготовки)

NOVUS Вакансія від 27 лютого 2024: Вантажник 14 500 - 16 000 грн

всьо! загребуть всіх дільничних мєнтів.
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04.03.2024 15:24 Відповісти
у всіх мусорів бронь, тому загребуть вантажника
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04.03.2024 16:19 Відповісти
Це може бути початковий рівень. А там ще якісь доплати.
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04.03.2024 19:25 Відповісти
Нам взагалі мобілізація була б не потрібна якщо би корупцірнери були порядними людьми !
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04.03.2024 15:25 Відповісти
Це просто бомба - ввійде в історію :
"якщо би корупцірнери були порядними людьми !"
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04.03.2024 16:59 Відповісти
Як набридли ці байки ! Війна - унікально вигідний час для збагачення чиновників... Тих, що байки розповідають.
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04.03.2024 15:30 Відповісти
Судді, депутати, чиновникт вищого рівня, прокурори та голови ТЦК і ВЛК мобілізації не підлягають, бо наповнюють держскарбницю. Так шмигал? На гривню сплатили податки, на мільон вкрали!
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04.03.2024 15:31 Відповісти
Жоден держслужбовець не наповнює бюджет, бо отримує свою ЗП з того ж таки бюджету
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04.03.2024 15:54 Відповісти
Так, але зазвичай, платить 100 % податків. Корупцію виносим за дужки.
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04.03.2024 19:27 Відповісти
Отже готують офіційний відкуп від мобілізації. Багатенькі тепер будуть ''рівніші'' перед законом, а зеленій владі добавка в офшори.
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04.03.2024 15:32 Відповісти
Плач жінок і дітей, невдоволені вигуки чоловіків, посвист нагаїв, лайка створили таке враження, ніби на село напали бандити.

Нічого й казати, населення не мало ніякого бажання бігти рятувати панське добро. Люди тікали хто куди, ховалися; насильники почали лютувати ще дужче.

- Стій! Куди ти? Я тобі покажу! - кричали вони, не жаліючи нагаїв.

Нарешті, спіймали чоловік п'ятнадцять...

(Янка Мавр, "Амок", 1964 р.)
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04.03.2024 15:36 Відповісти
Сомнительное решение. А коррупционные риски захмарни!
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04.03.2024 15:38 Відповісти
Що би він не говорив але ми всі розуміємо що це законне віконце уникнути мобілізації для нашої елітки.
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04.03.2024 15:40 Відповісти
Може зразу без фарисейства перейти до суті? Громадяни України єврейського походження під мобілізацію не підлягають. Вони всі зайняті на керівних посадах в державних органах.
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04.03.2024 15:40 Відповісти
Трактористи, комбайнери та інші сільські професії зникнуть, депутати поля обробляти будуть. Ціна буханця хліба буде захмарною.
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04.03.2024 15:41 Відповісти
Депутат не зможе навіть яму піском засипать бо в нього лапки, який хліб, альо.
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04.03.2024 16:05 Відповісти
А ви думаєте навіщо закон про приватизацію землі приймали?
Та ще й по 100 000 гектар в одне рило і дозвіл іноземним юрособам і думають про множинне громадянство. Микол винищать та скалічать, а обробляти землю навезуть китайців за чашку рису.
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04.03.2024 16:10 Відповісти
Наразі фермери і с/г підприємства можуть бронювати 5-10 найманих працівників.
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04.03.2024 19:29 Відповісти
Єдина вимога: лише ті. хто ЗАРОБЛЯЄ, а не утримується за рахунок бюджетних коштів. Тобто, чиновники. які отримають виплати з бюджету в ці категорії попадати не мають права. Тоді так, такий варіант можливий.
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04.03.2024 15:49 Відповісти
Менеджери з казіно заробляють непогано.
Їм броня.
За посаду круп'є платити будуть.
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04.03.2024 16:11 Відповісти
Тобто ухуйлянтами дегенеративна маса наріду тепер буде називати лише тих, хто не має достатньо грошей щоб відкупитись.
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04.03.2024 15:50 Відповісти
Дивним чином найбільше репетують про соціальну несправедливість саме та дегенеративна частина насєлєнія, яка, власне, і є тими ухуйлянтами. В основному тими, хто звільнився з офіційного місця працевлаштування, відповідно, ні копійки податків не сплачує, а якщо працює, то хіба в темну, а то й взагалі, живе собі за рахунок дружини чи батьків.
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04.03.2024 16:00 Відповісти
Але ж ти не такусік. Ти мабуть давно в армії, так? І не чекаєш щоб інші за тебе туди йшли, не дегенеративний ти наш?
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04.03.2024 16:03 Відповісти
Ти ба, зачепило? А що так, і податки платити не хочеться, і воювати... так і все життя просмердіти думаєш? А інші нехай воюють чи працюють і податки сплачують. Ти ж з тих, елітних, як їх, дегенератів?
Так що сиди собі тихесенько в нірці, не звізди і смородь хіба собі, під ніс.
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04.03.2024 16:10 Відповісти
Зачепило саме тебе, бо обізвався в нас хто?
Сильно ти багато податків наплатив 24/7 сидячи на цензорі, пердопенсику?
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04.03.2024 16:19 Відповісти
Тобі ж сказано - не смородь. Сиди собі тихесенько і пукай собі в штанці. Але акуратненько так, щоб не всрався. Хоча, то для тебе не дивина, напевно, то для тебе звично.
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04.03.2024 16:24 Відповісти
Доживай свої рочки і йди гнити поскоріше на кладовище, пердопенсику.
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04.03.2024 16:26 Відповісти
А таки обісрався... ну чого ж то ти так, необережно. Тепер, недолуге, мусиш штанці прати, а чи ти так, обісраним будеш? А яка тобі різниця, в нірці ж сам сидиш. Ти, головне, поглибше зарийся, а то ж тебе по запаху знайдуть.
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04.03.2024 16:30 Відповісти
Щось сильно ти зафіксований на гівні, пенсятина гівноїдська.
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04.03.2024 16:35 Відповісти
Бо ж смердить від тебе! А ти не чуєш, звикся? От і кажу тобі, ховайся краще, сиди собі тихесенько і не звізди, щоб по запаху на тебе не вийшли, обісранцю. І не твоя, знову ж, срана справа, засранцю, кому, куди і коли. Ти своє гімно жери і не смородь.
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04.03.2024 16:39 Відповісти
Та провітри ти вже нарешті свій свинарник, Галя. Бо смердить тобі і смердить все.
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04.03.2024 16:41 Відповісти
Та відстань, засранцю, надоїв.
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04.03.2024 16:45 Відповісти
Яценюк, гройсманом та хорошковський, разом з їх оточенням, нарешті зможуть захищати реально Україну!! Куля в лоба, так куля в лоба…
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04.03.2024 15:56 Відповісти
А ще весь 95-й квартал з єдиним марафоном! Ти що, про них забув?
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04.03.2024 16:02 Відповісти
Це еліта! І заробляють вони достаньо. Цвіт нації, *****!
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04.03.2024 16:13 Відповісти
Ясненько...бідні захищатимуть багатих..

РККА вертається.
Рабочє-крєстьянская красная армія...
Більше крестьянкая,бо по селах роботи немає...
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04.03.2024 16:08 Відповісти
Тобто, якщо не пощастило і дім знищено, роботодавець виїхав за кордон та переніс бізнес туди, відповідно, запропонувавши звільнитися чи переїхати і працювати там (що влада не дає зробити), то хочуть забрати ще й життя, поки, наприклад, двоє військових контрактників, які навчалися за кордоном ходять в тилу охороняти порожню в/ч. за графіком: доба через три, офіцерчик, який має квартиру від держави в перший день війни переведений татком на кордон з з Польщею, а молоді пенсіонери-силовики влаштовують гулянки, сидять в "качалках" та возять своїх жінок на шопінг. А хрін вам - немає ні здоров'я, ні бажання воювати за гарне життя для інших.
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04.03.2024 16:30 Відповісти
Тобто робітники військових підприємств ( бо не мають прибутку) і ті хто збирають дрони по гаражах, броні не матимуть.
Дивна ситуація, нагадує битий невбитого везе.
Але ліпше так ! Бо зараз зрозумілі і більш того задекларовані "культурні" цінності України. Маєш гроші - роби що хочеш, не маєш - геть захищати тих хто їх має. Отже гроші і тільки гроші і заради грошей для набуття позиції сили. Але в такому випадку, де остаточною метою стає сила, а не розподіл цінностей, дуже закономірна була би поява в українських просторах нового Робін Гуду.
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04.03.2024 16:42 Відповісти
Проблему з прибутками підприємств наче вже вирішили. Якщо і далі буде збільшуватися вага приватних підприємств, то це питання вже не буде стояти.
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04.03.2024 19:34 Відповісти
Бабло маете гут, не маете на війну. ЗЕЛЕНАЯ ДЕМОКРАТІЯ
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04.03.2024 16:50 Відповісти
Кінець епохи бідності, бідних просто вб'ють. Геніальні реформи від 95 кварталу, два зайці одним пострілом.
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04.03.2024 16:57 Відповісти
Ніяк не вирішать яку ж суму здирать собі любимим. Тварюки.
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04.03.2024 18:57 Відповісти
Пропоную варіант, оскільки ми як чернь маємо йти і вмирати за сусіда який заробляє більше ми можемо зробити так:
1) на наступну зарплату купуєш собі пиво чи щось поміцніше;
2) випиваєш пляшечку і береш в руки сокиру (можна бензопилу, можна ніж, тощо...);
3) йдеш до сусіда у якого бронь через ЗП і перетворюєш ВСЮ його родину на фарш;
4) вертаєшся додому і спокійно в очікуванні мусарів і ДБР допиваєш пивко, ітак на м'ясо за статки наших можновладців відправлять, а так хоть розважишся)....
Я так бачу до такого сценарію вони хочуть довести народ? Ну щож цікаво.....
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04.03.2024 19:24 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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04.03.2024 19:34 Відповісти
Тобто, КМ бере на себе удар. ЗеПрезидент ніпрічьом ...
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04.03.2024 19:35 Відповісти
Довбойоби зелені. Бо майже всі, хто закінчував технічний вуз, закінчували військову кафеду з офіцерським інженерним ВУС. Але офіцерські ВУС не підлягають бронюванню:

https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats

Але по інженерних ВУС їх не призивають, перенавчають на командира відділення штурмовиків.

Тому люди, замість працювати і сплачувати податки, змушені ховатися. А потім кажуть, чого в Укроборонпромі людей не хватає. Довбойоби зелені...Зла на них не вистачає.
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05.03.2024 00:47 Відповісти
"каб мiн" - це технiчний орган i його постанови взагалi не обов'язковi для виконання громадянами,
цього "органу " насправдi не icнуе👴
Армiя в Украiнi контрактна, тобто пiдписувати з нею контракт - це ваша особиста справа😎
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05.03.2024 07:41 Відповісти

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