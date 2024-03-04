Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 5 березня, на рівні 38,3135 грн/$, порівняно із 38,1575 грн/$ у понеділок.
Водночас курс гривні до євро знизився на 28 копійок – до 41,5433 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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