В уряді не знають жодного випадку блокування військових вантажів на кордоні з Польщею, – Шмигаль

Жодного випадку блокування військових або гуманітарних вантажів для України на польському кордоні не зафіксовано.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на протести польських перевізників, польських фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну озброєння, військової техніки, гуманітарки, палива. Тобто всі ті вантажі йдуть безперешкодно в Україну", – запевнив Шмигаль.

За його словами, всі "випадки, які роздмухують у телеграм-каналах" про нібито блокування вантажів, стосуються не військової техніки.

"Це комерційні автомобілі, які завозять під різним виглядом", – додав прем'єр.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною. Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу