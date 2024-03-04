Бельгія готова передати частину прибутку від заморожених активів РФ на зброю для України, – Шмигаль

Бельгія готова спрямувати частину від 1,7 млрд євро прибутку від заморожених російських активів на оборонні потреби України.

По це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає Укрінформ.

"Бельгія задекларувала в бюджет, це вже їх дохід, 1,7 млрд євро. Ці 1,7 млрд розділені частково на підримку українських біженців у ЄС, частково Більгія готова профінансувати українські потреби, зокрема і в обороні", – сказав Шмигаль.

За його словами, про це йшлося на переговорах із прем'єр-міністром Бельгії під час його візиту в Україну. Це питання обговорюватиметься і під час візиту української делегації в Бельгію.

Глава українського уряду також зазначив, що Бельгія готова спільно з партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передачі їх Україні.

"Ці механізми ми протягом цього року будемо опрацьовувати. Почнемо цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ та Світового банк у Вашингтоні й далі будемо продовжувати на всіх майданчиках, включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні. Я вважаю, що це має бути ключова тема", – заявив Шмигаль.

Європейський Союз, країни G7 та Австралія заморозили близько $282 млрд у вигляді цінних паперів та готівки. Усі сторони погоджуються, що ці кошти мають залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо законності повного арешту цих активів.

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, які перебувають у європейських банках, для колективної закупівлі зброї для України.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.