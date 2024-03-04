"Армата" виявилася занадто дорогою": У Росії визнали провал найбільшого танкового проєкту часів Путіна

Найбільший танковий проєкт Росії епохи Володимира Путіна – Т-14 "Армата", який розробляли 15 років, виявився занадто дорогим і для російських окупаційних військ майже не виробляється.

Про це голова розробника танка держкорпорації "Ростєх" Сергій Чємєзов розповів пропагандистському виданню "РИА Новости", пише The Moscow Times.

"Армата", вона, загалом, дорога. За своїм функціоналом вона, звичайно, набагато перевершує існуючі танки, але надто дорога, тому її зараз армія навряд чи використовуватиме", – визнав голова "Ростєху".

За його словами, російській армії простіше купувати дешевші танки Т-90.

Влітку минулого року російське пропагандистське інформагентство ТАСС із посиланням на джерела в оборонно-промисловому комплексі повідомляло, що кілька Т-14 застосовували під час вторгнення в Україну, але під час експлуатації у конструкції танка виявили недоліки і його доопрацьовуватимуть.

На початку минулого року британська розвідка повідомляла, що російські бронетанкові частини з небажанням прийняли кілька нових "Армат", оскільки вони були дуже ненадійні. Протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном Т-14 і тепловізійними системами.

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У Росії називали Т-14 танком нового покоління, який за своїми характеристиками нібито перевершує німецький Leopard 2 та американський Abrams. Держкорпорація "Ростєх", яка відповідає за його виробництво, оголосила про початок серійного виробництва Т-14 у лютому 2021 року.

Після презентації Т-14 "Армата" на параді 2015 року генеральний директор корпорації "Уралвагонзавод" Олег Сієнко заявляв, що до 2025 року армія отримає 2300 танків на базі бронеплатформи "Армата". За його словами, вартість "Армати" в масовому виробництві складе приблизно 250 млн рублів. Наразі відомо лише про 40 танків, поставлених у рамках цього проекту.

"Армату" вперше показали на репетиції параду у центрі Москви у квітні 2015 року. Тоді один із цих танків заглох.