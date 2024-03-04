Польща не заборонятиме імпорт російського зерна, але підтримає це рішення на рівні Євросоюзу, – Туск

Польща підтримає запровадження заборони на імпорт російського та білоруського зерна та іншої сільськогосподарської продукції на рівні ЄС.

Про це прем'єр-міністр Дональд Туск заявив на пресконференції у Вільнюсі, передає Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде набагато ефективнішим, ніж рішення, ухвалені окремими країнами... Я б хотів, щоб ми разом, як ЄС, ухвалили рішення про санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської продукції", – сказав Туск.

Він зазначив, що вже в понеділок голова польського Сейму ініціює ухвалення резолюції із зверненням до Єврокомісії запропонувати санкції проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.

"Сьогодні я звернуся до маршалка Сейму Польщі щодо рішення Сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції", – заявив Туск.

Як повідомлялося, раніше Латвія першою серед країн ЄС тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено.

Після цього Туск заявляв, що Польща "ретельно" проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування та не виключив відповідних кроків і з боку польської влади.

Зауважимо, що Польща заборонила ввезення низки видів аграрної продукції з України в індивідуальному порядку, не зважаючи на правила ЄС.

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.