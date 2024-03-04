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Новини
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ДБР провело обшук в офісі sportbank. Менеджмент підозрюють у держзраді та ухиленні від сплати податків

sportbank

Державне бюро розслідувань розслідує справу про державну зраду, відмивання майна у дуже великих розмірах, ухилення від сплати податків та бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор стосовно sportbank.

Ці дані містяться в ухвалі суду від 14 лютого, в якій представник фінустанови просить повернути вилучені раніше в банку речі, пише dev.ua.

Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо громадян України з-поміж працівників банку та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність РФ, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога.

Згідно з матеріалами справи, 12 січня 2024 слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду Львова провели обшук в офісних приміщеннях sportbank, в ході якого, крім іншого, відшукано та вилучено $28,54 тис.

Однак представник власника майна вважає, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення вищевказаних грошових коштів, а тому воно підлягає поверненню оскільки воно не є речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт на вищевказане майно накладено не було.

Окрім грошей, слідчі вилучили техніку та документи.

Разом із цим, судом надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, серед яких:

  • документи щодо реєстрації юридичних осіб: "ООО "Пэйбэрри";
  • документи що стали підставою для утворення та реєстрації банку sportbank;
  • документи що містять відомості про участь зазначеного банку у діяльності букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо поповнення та виведення грошових коштів із гральних акаунтів зазначеного букмекера, із використанням як грошових переказів на картки фізичних осіб (р2р), так і поповнення розрахункових банківських рахунків, які належать букмекеру Parimatch, Buddy.bet, PariWin, або пов`язаним із ними особами, відкритими у sportbank, monobank, АТ "Таскомбанк", АТ "Універсал Банк", а також інші документи що стосуються функціонування sportbank на території України;
  • документи щодо діяльності букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin щодо співробітників та механізмів виведення коштів з рахунків через перекази на карту за допомогою банків monobank, "Приватбанк", за допомогою криптобіржі Binance Pay; платіжної системи SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;
  • відомості щодо електронних гаманців, які залучені до протиправної діяльності;
  • банківські картки, емітовані українськими банками, які залучені до протиправної діяльності;
  • документи щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів Exbase.io, сервісу платежів в інтернеті Settlepay, у тому числі щодо взаємовідносин з російським "ООО "Пэйбэрри", а також щодо участі Exbase.io та Settlepay у діяльності Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо забезпечення здійснення фінансових операцій на користь останніх;
  • документи що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу.

Також слідчі вилучили чимало техніки, сім-картки, банківські карти.

У ході досудового розслідування встановлено що торгова марка sportbank належить ТОВ "ДТ Нетворк" та ТОВ "Дивотек", а фактично sportbank функціонує на платформі АТ "Таскомбанк", тому діяльність цих юридичних осіб, безпосередньо пов'язано із функціонуванням sportbank на території України.

Згідно з Кримінальним кодексу, статті, що інкримінуються порушникам, передбачають:

  • позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої;
  • позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна;
  • штрафом від 15 тис. до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна;
  • позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
  •  

Автор: 

банки (6978) обшук (606) ДБР (494)


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Топ коментарі
+4
Когда этот цирк закончится? Зе - последователи Януковича.
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04.03.2024 21:19
+3
"банда зелених" з Банкової на порядки більше начудила - і нічо, а судять пашинських та інших, так, "по-мєлочі", для галочки, чи просто усувають конкурентів
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04.03.2024 21:17
+3
А коли нарешті наша контррозвідка та ДБР будуть розслідувати держзраду вищих посадових осіб щодо навмисного зриву нашої спецоперації по затримці вагнерівців шляхом розкриття та передачі данних про цю спецоперацію президентові Беларусі Лукашенку (яку він одразу передав москалям). Чому за цим фактом державної зради досі ніхто не затриманий? Чому досі не заведена карна справа відповідними органами? Де вироки? Де посадки? Чи може наші спецслужби вважають, що вищим посадовим особам можна вчиняти державну зраду? Так само, як і друзям президента - Ванє Баканову, який досі безкарно гуляє на волі? Тоді питання - а кому присягали наші спецслужби - народу України? Чи особисто реЗЕденту??? І чи не плутають вони реЗЕдента з українською державою???
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04.03.2024 21:37
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04.03.2024 21:15 Відповісти
"банда зелених" з Банкової на порядки більше начудила - і нічо, а судять пашинських та інших, так, "по-мєлочі", для галочки, чи просто усувають конкурентів
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04.03.2024 21:17 Відповісти
Когда этот цирк закончится? Зе - последователи Януковича.
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04.03.2024 21:19 Відповісти
Зрадо зрадонько, палітіческіє прєслєдованія?
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05.03.2024 07:12 Відповісти
ДБР - каральний орган зеленої мафії, який складається зі зрадників і кримінальних злочинців, і використовується виключно проти держави Україна. Збіговисько професійних рекетирів, злодіїв і зрадників, які всі до одного працюють на кремль.
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04.03.2024 21:30 Відповісти
А коли нарешті наша контррозвідка та ДБР будуть розслідувати держзраду вищих посадових осіб щодо навмисного зриву нашої спецоперації по затримці вагнерівців шляхом розкриття та передачі данних про цю спецоперацію президентові Беларусі Лукашенку (яку він одразу передав москалям). Чому за цим фактом державної зради досі ніхто не затриманий? Чому досі не заведена карна справа відповідними органами? Де вироки? Де посадки? Чи може наші спецслужби вважають, що вищим посадовим особам можна вчиняти державну зраду? Так само, як і друзям президента - Ванє Баканову, який досі безкарно гуляє на волі? Тоді питання - а кому присягали наші спецслужби - народу України? Чи особисто реЗЕденту??? І чи не плутають вони реЗЕдента з українською державою???
показати весь коментар
04.03.2024 21:37 Відповісти
Показова страта "не поділившихся" з шоблой. Скоро любий бізнес
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05.03.2024 07:41 Відповісти
Гетьманцев кошмарить конкурентів
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05.03.2024 09:39 Відповісти
урааааааааааа!! сцуки!! так вам і треба!!!!!!!!! падли, заблокували мій рахунок під привідом "фінансування тероризму і закупівля зброї масового знищення" - дблблд!!
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05.03.2024 11:12 Відповісти

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