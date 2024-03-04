Податкова програє в судах до 90% справ проти бізнесу. Гроші до бюджету майже не потрапляють

За 10 місяців 2023 року Державна податкова служба донарахувала бізнесу 46 млрд грн, а після програних судів у держбюджет надійшло лише близько 2 млрд грн.

Про це розповів бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв'ю "Юридичній Газеті", передає Forbes.

За словами Ващука, після судів, які скасовують штрафи накладені податківцями, до бюджету гроші майже не потрапляють.

"Візьмемо приклад перших 10 місяців 2023 року. Було донараховано в податкових перевірках 46 млрд грн. У бюджет надійшло понад 2 млрд грн. Отже, коефіцієнт корисної дії всієї цієї метушні, ми пробуємо його розглянути", – зазначив бізнес-омбудсмен.

Ващук озвучив гіпотезу, що податкова програє в судах від двох третіх до 90%.

"На рік вони видають 350-400 млн у судових коштах. Врахуйте кошти самих податківців. Є поки непідтверджена можливість того, що держава працює собі в мінус", – наголосив він.

За даними Офісу генпрокурора, в Україні 77% кримінальних справ проти бізнесу порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом. Цей показник сягнув історичного максимуму.

У січні-жовтні 2023 року лише 23% кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності доходили до суду з обвинувальним актом. Це на третину менше, аніж у попередні роки.

Кількість закритих кримінальних справ щодо господарської діяльності у 2023 році є найнижчою за останні пʼять років.

Протягом жовтня-грудня 2023 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 337 скарг компаній щодо недобросовісної поведінки державних органів та закрила 220 справ. Податкові питання бізнесу очолюють рейтинг скарг до Ради, склавши 61% від усіх звернень.