Очільник "Енергоатому" оцінив рівень небезпеки на окупованій Запорізькій АЕС у 7-8 балів із 10

Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін оцінює рівень небезпеки ситуації на окупованій Росією Запорізькій АЕС у 7-8 балів за 10-бальною шкалою через наявність відразу кількох факторів, які негативно на неї впливають і можуть спровокувати аварію.

"Якщо за десятибальною шкалою, то ситуацію на ЗАЕС я оцінюю сьогодні у 7-8 балів. Але завтра може бути більше. Основна проблема – це невизначеність і багато факторів, які індивідуально можуть і не призвести до аварії, але коли всі разом, то може спрацювати кумулятивний ефект", – розповів Котін журналістам під час заходу, присвяченого другій річниці окупації ЗАЕС, передає Інтерфакс-Україна.

Котін зазначив, що так було на Чорнобільській АЕС і на "Фукусімі" в Японії.

"А тоді росіяни скажуть: а як так сталося? А так сталося, тому що у вас обладнання деградоване, ремонти не проводите, паливо перевищує термін перебування в реакторі, персоналу немає, води немає, зовнішнього енергопостачання немає", – сказав Котін.

Навіщо ЗАЕС росіянам

За його словами, окупанти вже розуміють, що жодної користі від ЗАЕС не матимуть, бо увімкнути її за таких умов неможливо.

"Станцію неможливо увімкнути, блоки неможливо запустити, зокрема через відсутність води через втрату Каховського водосховища, персоналу, лінії зв'язку", – пояснив він.

Щодо відновлення водопостачання, то, за словами Котіна, після деокупації станції потрібно буде або заповнювати Каховське водосховище, або будувати насосні станції на руслі Дніпра та тягнути воду до станції.

"Але це дуже велика кількість води. Це за найоптимістичнішими оцінками займе щонайменше пів року", – уточнив Котін.

Він також звернув увагу, що росіяни не можуть провести перевантаження палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах вже спливає, хоча воно є на станції.

"Для того, щоб його перевантажити, потрібно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. І це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Там персонал, який ніколи цього не робив", – описав ситуацію голова "Енергоатому".

"Взагалі на ЗАЕС дуже багато палива сьогодні. Усі шість реакторів завантажені. Також є свіже паливо і відпрацьоване у приреакторних басейнах витримки. У самому СВЯП (сховище відпрацьованого ядерного палива, – ред.) 150 контейнерів. Це дуже велика кількість ядерного матеріалу. Я навіть не можу вам сказати, де ще є така кількість", – висловив стурбованість Котін.

Ремонти на ЗАЕС

Коментуючи питання щодо проведення росіянами ремонтної кампанії на ЗАЕС, він звернув увагу на несистемність роботи з їхнього боку.

"Вони можуть робити там якісь ремонти, але це в них не системна річ. Устаткування безпеки потребує обслуговування із заданою періодичністю. Є там кілька тисяч запобіжних клапанів, які потрібно випробовувати раз на рік, а нічого цього не робиться. Коли виникне якась ситуація, це обладнання працюватиме неналежним чином", – вважає керівник НАЕК.

Він також наголосив, що вже пів місяця станція живиться тільки від однієї повітряної лінії електропередачі (всього їх було 10, – ред.), а решта пошкоджено, і перспективи відновлення хоча б ще однієї дуже незрозумілі через обстріл російських військ.

"Станція вже пережила вісім блекаутів, і знову за крок від чергового. Тому що єдина лінія теж, хоч і працює, але пошкоджена, і може відключитися будь-якої миті", – попередив Котін.

Голова "Енергоатому" також звернув увагу на роботу одного блоку у гарячій зупинці: "Блок працює у непроєктному стані, що з ним станеться – незрозуміло".