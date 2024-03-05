Як донатити на ЗСУ та не стати жертвою шахраїв: поради від кіберполіції

Із початком повномасштабного вторгнення та різким зростанням обсягів пожертвувань на українську армію шахраї стали видавати себе за волонтерів та благодійні фонди й організації, щоб привласнювати донати собі.

Фахівці Кіберполіції України підготували деякі рекомендації для благодійників.

Як перевірити приватну особу або волонтера

Якщо вас просять скинути гроші на збір ваші друзі чи знайомі, і ви довіряєте цим людям, проблем виникнути не має. Але варто переконатися, що повідомлення опубліковане справді цією людиною, а не шахраєм, який отримав доступ до акаунту користувача. Для цього зв’яжіться з цим знайомим іншими каналами комунікації.

В інших випадках для перевірки такого збору здійсніть наступні кроки:

попросіть звіти за попередні періоди та збори;

дізнайтеся більше про цю особу чи волонтера, зокрема, чи співпрацюють вони з відомими організаціями чи публічними особами. У такому випадку на офіційних сторінках відповідних організацій та інфлюенсерів має також бути інформація про спільну діяльність;

чи є в них нагороди або відзнаки за допомогу та відгуки про діяльність;

чи висвітлена робота волонтера або приватної особи в інформаційному полі;

скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google для перевірки фотографій та скріншотів документів під збором - шахраї, зазвичай, використовують вкрадені чужі фото у своїх профілях https://images.google.com;

перевірте справжність посвідчення волонтера, зв’язавшись з організацією, яка видала документ.

Якщо йдеться про приватну особу, слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.

Як перевірити благодійний фонд та громадську організацію

Оскільки ці структури є офіційно зареєстрованими, перевірити їх з одного боку простіше, а з іншого – шахраям теж не важко прикритися відомими назвами й іменами для своєї злочинної діяльності.

Отже, щоб переконатися, що благодійний фонд чи громадська організація справжні, рекомендується зробити такі кроки:

перевірте їх членство в професійних асоціаціях, на кшталт https://vboabu.org.ua/;

переконайтеся, що ЄДРПОУ внесений до реєстрів;

з’ясуйте, чи має БФ або ГО фізичну присутність (офіс, дійсні номери телефонів) та персонал;

попросіть відомості про засновників та звітність за попередні роки – це публічна інформація, яка має бути у вільному доступі. Відсутність таких даних підвищує вірогідність того, що ви натрапили на шахраїв;

дізнайтеся про співпрацю з відомими організаціями, волонтерами та публічними особами;

перевірте наявність відзнак та відгуків про роботу;

встановіть, чи заручалися БФ або ГО підтримкою з боку публічних осіб;

перевірте присутність в інформаційному полі;

скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google, як і у випадку з перевіркою приватної особи чи волонтера.

Окрім цього, кіберполіціянти не рекомендують вводити повні дані банківської картки (термін дії, CVV-код) при здійсненні пожертв – платіжна інформація може потрапити до шахраїв.