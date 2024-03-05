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Новини
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Прикордонники почали перевіряти чоловіків при виїзді з України через реєстр військовозобов’язаних

контроль,стоп,прикордонник,кордон,перевірка

Із середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати державний реєстр військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг", щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Завдяки цьому протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з підробленими документами.

Зазначається, що Міноборони разом з прикордонниками налагодили обмін між базою даних ДПСУ та реєстром "Оберіг" – це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.

"Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. Оберіг дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг".

Як повідомлялося, упродовж 2023 року прикордонники відмовили у перетині кордону на виїзд з України 50 тисячам особам.

Через західний кордон за добу з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, з них за системою "Шлях" як волонтери – по 150-200 чоловіків.

Автор: 

кордон (1135) Міноборони (969) мобілізація (473)


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Топ коментарі
+5
Система "Оберіг" може зберігати та розповсюджувати цифрові дані громадян лише після їх персональної згоди на це. У іншому випадку, це крадіжка, незаконне використання та розповсюдження даних.
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05.03.2024 13:03
+5
нічого то ви пан не розуміли, просто тепер "обелечіваніє" буде через реєстр, тобто треба ще додатково закашляти тому хто має доступ до реєстра, то до цієї "кормушки" просто присмокталась ще одна піявка
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05.03.2024 17:44
+3
Після того як зепідрська влада обілєтіла 100+ тисяч ухилянтів і заробила шалені гроші за виїзд з країни, настав час затягувати паски ніщєсбродам аби вони продавали останнє щоб втікти з країни.
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05.03.2024 17:24
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Система "Оберіг" може зберігати та розповсюджувати цифрові дані громадян лише після їх персональної згоди на це. У іншому випадку, це крадіжка, незаконне використання та розповсюдження даних.
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05.03.2024 13:03 Відповісти
Кого це ****?
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05.03.2024 15:02 Відповісти
Яким чином зловити чоловіків ?
Ось придумали і треба було давно це зробити
А то чекають перемоги а самі тікають від війни
Жодний чоловік не мав покинути Україну але президент цього не зробив
Треба до війни було заборонити виїзд за кордон
А щоб зупинити ворога і поступово повертати території треба багато людей і багато втрат
Тому все правильно робиться
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05.03.2024 15:44 Відповісти
Так , тре було обмежити. Тоді б ще два роки тому зустріли рашку з квітами,
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05.03.2024 22:25 Відповісти
Треба було у 2019 році не бути ідіотами...
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05.03.2024 23:47 Відповісти
Після того як зепідрська влада обілєтіла 100+ тисяч ухилянтів і заробила шалені гроші за виїзд з країни, настав час затягувати паски ніщєсбродам аби вони продавали останнє щоб втікти з країни.
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05.03.2024 17:24 Відповісти
нічого то ви пан не розуміли, просто тепер "обелечіваніє" буде через реєстр, тобто треба ще додатково закашляти тому хто має доступ до реєстра, то до цієї "кормушки" просто присмокталась ще одна піявка
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05.03.2024 17:44 Відповісти
При тому що закону обмежуючого виїзд нема. Просто кордони під контролем банди "прикордонників".
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05.03.2024 19:28 Відповісти
Ти мабуть у школі на уроках правознавства бухати ходив, бо якби ти знав базу, то такої хєрні зараз не писав.
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05.03.2024 21:11 Відповісти
Яким законом обмежено виїзд зараз ?
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05.03.2024 22:24 Відповісти
щось я не бачу ані слова про перевірку СБУшників після перевірки про наявність в "Оберігу". Саме вони трахають мізки замість займатись безпекою країни
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05.03.2024 21:11 Відповісти
А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная и самодостаточная страна. Но ЭТОТ и ЭТИ умудрились за пять лет устроить из Украины концлагерь - прям как путинская Рашка ... даже хуже - в ОРДЕ нет жесткого запрета на выезд мужчин, не желающих гибнуть на путловской СВО, из страны - можно выехать или перейти пешком в Казахстан , Азербайджан , Грузию, Монголию ( буряты этим пользуются ).
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06.03.2024 00:15 Відповісти
та як порівнювати? на їх території війни немає. А у нас жінки з дітьми з переляку виїхали (і багато правильно злякалися) а батьки осталися. І дехто вже два роки не бачив родину. А тепер уявіть собі, що нормальна влада (при нормальній правда пуйло б не напало) зробила б не так, як вона все робить навиворіт. А за кордон має право виїхати у відпустку лише воїн, що провоював на передку півроку скажімо на три місяці до сім'ї. Зрозуміло, що з грошима б виїхав при нормальній владі. А вже далі якби не повернувся, то дійсно б був ухилянтом. Та й не зміг би не повернутися, бо віза видана була б лише на три місяці. І ніяких спортсменів, трьохдітних, опікуючих інвалідів чи інших. Ну водіїв то можна випускати, але уних повинна бути тимчасова віза чи дозвіл. І я взагалі не розумію - як при виїзді по системі шлях, можна легалізуватися у Європі. Наша влада багато триндить але нічого насправді не робить. Тільки погрожує повернути ухилянтів. Ідіоти - нема у невійськовозобов'язаних обов'язку воювати. Хто винуватий в тому, що у минулому владі було начхати на реєстр віськовозобов'язаних та всезагального військового обов'язку. Згадайте вану з її обіцянкою чисто професійної армії. І де та армія була в 2014 році. Згадайте - скільки віськових песіонерів вийшли на пільгову пенсію на десятиріччя раніше від пересічних. Де реєстр саме таких пенсіонерів як по списку армійському, так і по списку мвс? отих самих - для яких українці - гніда с майдана. Чому такі, як аваков абсолютно гнне мають претензій з боку влади?
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06.03.2024 10:26 Відповісти

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