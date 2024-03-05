Прикордонники почали перевіряти чоловіків при виїзді з України через реєстр військовозобов’язаних

Із середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати державний реєстр військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг", щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Завдяки цьому протягом трьох останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з підробленими документами.

Зазначається, що Міноборони разом з прикордонниками налагодили обмін між базою даних ДПСУ та реєстром "Оберіг" – це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.

"Цифровізація роботи з даними ТЦК та СП уже невідворотна. Оберіг дозволяє автоматизувати ті процеси, які раніше залежали від людського фактору", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг".

Як повідомлялося, упродовж 2023 року прикордонники відмовили у перетині кордону на виїзд з України 50 тисячам особам.

Через західний кордон за добу з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, з них за системою "Шлях" як волонтери – по 150-200 чоловіків.