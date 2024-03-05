Фірма дружини нардепа Петьовки накупила під час великої війни елітних автомобілів на 25 мільйонів гривень. ВIДЕО

Компанія дружини народного депутата Василя Петьовки (група "Довіра", обраний від Закарпатської області) за час повномасштабної війни придбала елітних автомобілів на $650 тис. або близько 25 мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Сам Петьовка також їздить на засідання Верховної Ради на новенькій автівці – Volkswagen Touareg 2023 року випуску. Машина придбана на початку цього року і зареєстрована на дружину нардепа.

Петьовка стверджує, що не пригадує, скільки коштує авто. Ринкова вартість такого Volkswagen Touareg сягає $90 тис.

Минулого року він приїжджав на засідання парламенту також на Volkswagen Touareg, але 2022 року випуску. Машина була зареєстрована на бізнес дружини нардепа – компанію "Партнер". На неї від початку повномасштабного вторгнення оформили Mercedes V-класу 2022 року, Mercedes G63 AMG 2023 року, BMW X5 2023 року та Land Cruiser 150 2022 року випуску.

Вартість усіх елітних авто, куплених компанією дружини нардепа після 24 лютого 2022 року журналісти оцінили у $650 тисяч, тобто 25 мільйонів гривень.

Минулого року Петьовка казав, що інші елітні авто, оформлені на фірму дружини, він особисто не використовує.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник розповідав, що народний депутат Василь Петьовка під час повномасштабної війни тричі звертався із депутатськими зверненнями до голови Закарпатської ОВА щодо надання дозволу на вільний виїзд за кордон його родичам. Оскільки його дії становили приватний інтерес, щодо нардепа складено адмінпротокол, який зараз розглядається судом.