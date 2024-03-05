Єврокомісія запропонувала зміни до угоди про "транспортний безвіз" з Україною після вимог Польщі

Єврокомісія запропонувала внести низку змін до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою (так званий "транспортний безвіз") для продовження їх дії ще на рік. Зокрема, окремим країнам ЄС дозволять призупиняти дію цих угод.

Наразі пропозиції про внесення змін до угоди надіслані Раді ЄС, після їх схвалення Єврокомісія почне обговорення з Україною та Молдовою, повідомляється у пресрелізі на сайті ЄК.

"Єврокомісія врахувала уроки, отримані від імплементації чинної транспортної угоди між Україною та ЄС. Незважаючи на те, що обсяг угоди залишатиметься незмінним, Комісія пропонує оновлення для полегшення її імплементації та виконання державами-членами", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, пропозиції передбачають:

зробити обов'язковою наявність документів про те, що транспортний оператор належним чином уповноважений на здійснення міжнародних перевезень, і що ці перевезення здійснюється відповідно до Угоди;

зробити обов'язковим наявність конкретних документів, що засвідчують, що перевезення безпосередньо пов'язане з транзитною або двосторонньою операцією, як це вимагається згідно з Угодою;

посилити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов' язань, пов'язаних із боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та правопорушень, пов'язаних із безпекою дорожнього руху: такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;

додати новий запобіжний пункт: якщо національний ринок автомобільних перевезень в певній географічній зоні бачить серйозні порушення, які можуть бути пов'язані з Угодою, її дія може бути призупинена в цій географічній зоні.

За даними Єврокомісії, від початку дії "транспортного безвізу" український експорт автомобільним транспортом до ЄС значно збільшився: приблизно на дві третини за обсягами перевезених вантажів і приблизно на третину за вартістю. У абсолютному вираженні понад 300 тис. тонн товарів було додатково експортовано до ЄС щомісяця.

Водночас український імпорт з ЄС збільшився аналогічним чином, а саме приблизно на 300 тис. тонн на місяць. Однак український імпорт за вартістю зріс майже втричі швидше, ніж український експорт. Відтак, Україна імпортує автотранспортом з ЄС товарів на понад 700 млн євро на місяць, а експортує – лише на 250 млн євро.

Що відомо про продовження "транспортного безвізу" для України?

Як повідомлялося, раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія врахує позицію Польщі під час перегляду угоди про вантажні автомобільні перевезення з Україною.

Раніше рем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова до пошуку розумних компромісів для продовження дії угоди з ЄС щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом – так званого, "транспортного безвізу".

Водночас польські перевізники вимагають фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.

Водночас у Єврокомісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень.