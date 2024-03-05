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Новини
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Єврокомісія запропонувала зміни до угоди про "транспортний безвіз" з Україною після вимог Польщі

черга,вантажівки

Єврокомісія запропонувала внести низку змін до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою (так званий "транспортний безвіз") для продовження їх дії ще на рік. Зокрема, окремим країнам ЄС дозволять призупиняти дію цих угод.

Наразі пропозиції про внесення змін до угоди надіслані Раді ЄС, після їх схвалення Єврокомісія почне обговорення з Україною та Молдовою, повідомляється у пресрелізі на сайті ЄК.

"Єврокомісія врахувала уроки, отримані від імплементації чинної транспортної угоди між Україною та ЄС. Незважаючи на те, що обсяг угоди залишатиметься незмінним, Комісія пропонує оновлення для полегшення її імплементації та виконання державами-членами", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, пропозиції передбачають:

  • зробити обов'язковою наявність документів про те, що транспортний оператор належним чином уповноважений на здійснення міжнародних перевезень, і що ці перевезення здійснюється відповідно до Угоди;
  • зробити обов'язковим наявність конкретних документів, що засвідчують, що перевезення безпосередньо пов'язане з транзитною або двосторонньою операцією, як це вимагається згідно з Угодою;
  • посилити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов' язань, пов'язаних із боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та правопорушень, пов'язаних із безпекою дорожнього руху: такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;
  • додати новий запобіжний пункт: якщо національний ринок автомобільних перевезень в певній географічній зоні бачить серйозні порушення, які можуть бути пов'язані з Угодою, її дія може бути призупинена в цій географічній зоні.

За даними Єврокомісії, від початку дії "транспортного безвізу" український експорт автомобільним транспортом до ЄС значно збільшився: приблизно на дві третини за обсягами перевезених вантажів і приблизно на третину за вартістю. У абсолютному вираженні понад 300 тис. тонн товарів було додатково експортовано до ЄС щомісяця.

Водночас український імпорт з ЄС збільшився аналогічним чином, а саме приблизно на 300 тис. тонн на місяць. Однак український імпорт за вартістю зріс майже втричі швидше, ніж український експорт. Відтак, Україна імпортує автотранспортом з ЄС товарів на понад 700 млн євро на місяць, а експортує – лише на 250 млн євро.

Що відомо про продовження "транспортного безвізу" для України?

Як повідомлялося, раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія врахує позицію Польщі під час перегляду угоди про вантажні автомобільні перевезення з Україною.

Раніше рем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова до пошуку розумних компромісів для продовження дії угоди з ЄС щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом – так званого, "транспортного безвізу".

Водночас польські перевізники вимагають фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною. Вони блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року. Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.

Водночас у Єврокомісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень.

Автор: 

вантажі (1299) Єврокомісія (1087) Польща (2442) транспорт (510)


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Топ коментарі
+14
А Єврокомісія не бажає ввести санкції на кацапську та білоруську агропродукцію ? Чи знову ? Винні у всьому українці. І тільки українці ?
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05.03.2024 15:06
+10
польські виродки за 20 років демпінгу у ЄС винищили як клас австрійських, нідерланських, британських та ін. далекобійників. Останні років 10 курви взагалі наймали українських, білоруських водіїв за копійки, і ті заробляли їм шалене бабло на Західноєвропейському ринку. А тут у 2023-му, ЄС відкрили свій ринок для українців і щось пішло не так у хитровиєпаних поляків, коли українці запропонували справедливу ціну за перевезення. І замість того аби конкурувати по ціні, курви тупо викидають українців з Євроринку. Як казав один мудрий поляк: "Є держави сильні, як леви, є держави хитрі, як лисиці, а є держави, як гієни і шакали. І ми ведемо таку політику гієн і шакалів"
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05.03.2024 17:04
+8
«Дякуемо» Еврокомісію.

За цей гучний ляпас по Україні.

Туск провів таки свої вимоги. Зараз Польща мае @законне право@ блокувати Україну.

І це коли Україна е едина краіна в Европі яка кинула виклик ху&лу та своею кровью захищае Польщу та Захід…

Але Україна не « сіра зона», та не буфер для заходу. Перемога буде.

Слава ЗСУ !
Слава Україні!
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05.03.2024 16:05
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Це лише початок. Диктуватимуть і далі.
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05.03.2024 14:57 Відповісти
Якщо такі нездари будуть в уряді ,як зараз. Так і буде
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05.03.2024 15:12 Відповісти
«Дякуемо» Еврокомісію.

За цей гучний ляпас по Україні.

Туск провів таки свої вимоги. Зараз Польща мае @законне право@ блокувати Україну.

І це коли Україна е едина краіна в Европі яка кинула виклик ху&лу та своею кровью захищае Польщу та Захід…

Але Україна не « сіра зона», та не буфер для заходу. Перемога буде.

Слава ЗСУ !
Слава Україні!
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05.03.2024 16:05 Відповісти
Ну, перші три пункти правильні. Але четвертий!... "Національний ринок" - це хто?
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05.03.2024 15:05 Відповісти
А Єврокомісія не бажає ввести санкції на кацапську та білоруську агропродукцію ? Чи знову ? Винні у всьому українці. І тільки українці ?
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05.03.2024 15:06 Відповісти
Кацапська продукція, це що ? Чергова згвалтована "українка"

ЄС від усього кацапського і так відмовляється швидше ніж будь-хто з розумних людей очікував

Тому годі скиглити - набридли
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05.03.2024 15:13 Відповісти
А ну, а ну, поясни кому це набридли ? Просвітли, бо справді стало цікаво. Українською за чужі проблеми, щоб ніхто НЕ ДОГАДАЛСЯ ? Чьто эта песня о родственниках чи вже о земляках ?
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05.03.2024 15:28 Відповісти
На "бревні" ти спалився. Немає такого слова в українській мові.
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05.03.2024 18:19 Відповісти
І що з того ? Як це змінює факт того , що я написав

Як нема чого відповісти - так і кажи
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06.03.2024 01:34 Відповісти
Кацапчик, головне ти не хвилюйся. Не потрібно тут гадити своїми "бревнами" Все буде добре і безвіз буде частина через Польщу , частина черз Дунай. А частина через Румунію, Угорщину, Словаччину. Головне заблокувати москальський товар.
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05.03.2024 18:28 Відповісти
До 2014 більше, чим 2 мільона українців працювали на Росії, тому таке...Не кількістю українців міряється відношення країни до нас...
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05.03.2024 19:14 Відповісти
Тю ,а що ,Сергійко ти вже в ЄС не підеш

Ну тоді чемодан , вокзал і рашка
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06.03.2024 01:33 Відповісти
Польща, це ще не весь ЄС. НІмці, французи залюбки купують наше зерно, в них через це деякі продукти подешевшали, бо тварин можна дешевше годувати. Хліб, мука теж. Хай дуже поляки не плигають. Рашка теж плигала, поки по зубах не отримала. Теж починала газові війни, воювала з нашими огірками, з нашими сирами. І чим це все закінчилося??
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06.03.2024 13:46 Відповісти
Те що ти написав, говорить лише про те , що ти не розумієш як працюють механізми узгодження країни до вступу в ЄС

Хоча я мабудь хочу забагато від глядача великого марафону
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07.03.2024 20:35 Відповісти
В мене навіть телевизор не працює. І наразі ми ЄС потрібні більше, чим вони нам.
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07.03.2024 22:18 Відповісти
Оце ти пожартував. Таку дурню лише на великому марафоні могли бовкнути .Тому не бреши про ТВ
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07.03.2024 22:48 Відповісти
Я телевізор не дивлюся десь з 1994 року, як вчитися в гуртожиток поїхав. Як дурню? Вивчи прнципи Бандери, згадай кобзар Шевченка. Згадай хто такі поляки історично, і як вони до нас відносяться, протверезій, а потім побалакаєм. Як би ти не старався, а на коліна перед поляками ніхто ставати не буду, навть заради ЄС, вони у Єс ще більше будуть мозги робити. в НАТо нам потрібно, це захист. А ЄС з таким жадібними і ********* сусідами, ну таке...Побачим...
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08.03.2024 16:06 Відповісти
Єдині, хто скиглить - це розжирілі на німецьких дотаціях польські фермери.
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05.03.2024 17:29 Відповісти
Напишіть вже просто- якщо в документах буде слово Україна, то вони будуть недійсні.
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05.03.2024 15:33 Відповісти
Україна імпортує автотранспортом з ЄС товарів на понад 700 млн євро на місяць, а експортує - лише на 250 млн євро. Джерело: https://biz.censor.net/n3476948

Тому це все казки, що наш експорт руйнує економіку Польщі, це просто польскі фемери- тупі хуторяне, яким дали команду фас, це Україна у всьому винна. І вони побігли блокувати кордони.
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05.03.2024 16:25 Відповісти
Тобто тепер поляки будуть мати законне право на рівні ЄС блокувати кордон.
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05.03.2024 16:45 Відповісти
Це ляпас нашому мінтрансу, який ввів "ліцензії військового часу", бо вони дійсно були потрібні виключно на АДР вантажі, а отримали всі, хто хотів, без досвіду, необхідних знань і навичок. Всі поперли за кордон, думали там легкі гроші, тепер пожинаємо плоди і вигляді скасування безвізу.
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05.03.2024 16:57 Відповісти
польські виродки за 20 років демпінгу у ЄС винищили як клас австрійських, нідерланських, британських та ін. далекобійників. Останні років 10 курви взагалі наймали українських, білоруських водіїв за копійки, і ті заробляли їм шалене бабло на Західноєвропейському ринку. А тут у 2023-му, ЄС відкрили свій ринок для українців і щось пішло не так у хитровиєпаних поляків, коли українці запропонували справедливу ціну за перевезення. І замість того аби конкурувати по ціні, курви тупо викидають українців з Євроринку. Як казав один мудрий поляк: "Є держави сильні, як леви, є держави хитрі, як лисиці, а є держави, як гієни і шакали. І ми ведемо таку політику гієн і шакалів"
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05.03.2024 17:04 Відповісти
Поляки добились свого!
Хто не знає, українські перевізники від 2015 року страждають через ці дозвола,кількість яких з кожним роком зменшувалась. Дойшло до того що в середині серпня ми зупиняли свої авто,а поляки тут робили що хотіли з нашим ринком. Поляк перших пів року катається по Європі ,в нього там безвіз... а ми не маємо права це робити а в другій половині року закриває наш ринок, от така правда...Москаль нас дусить зі сходу, а поляк із заходу!
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05.03.2024 17:11 Відповісти
На тобі, єврокомісія прийняла сторону свого члена ЄС поляк. Володя, не здавайся, клич на "стадіон" все ЄС: німців, фрнцузів, фінів, данців, швейцарців, італійців, чехів, словак, словенців, болгар, румун та інших. Хай здадуть аналізи і ларьочнік єлдак направить до них шмигаля із рабами та ткача для оформлення гарної картинки, як ЄС не з'явилися на "стадіон" по виклику ************** лідора світу. Після цього стовідсотковий витграш Вови із "квартлу" на марафоні.
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05.03.2024 17:27 Відповісти
73 відсотки
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05.03.2024 19:16 Відповісти


Ти вже ****** лизати сраку своїм полякам. Під кожною подібною темою пишеш одну і ту саму хєрню. Ти шо довпойоп чи у тебе стокгольський синдром?!
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05.03.2024 21:05 Відповісти
Шо-то не дуже хочеться в евросоюз.
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05.03.2024 19:47 Відповісти
Просто треба захищати свої права, а не чекати, коли хтось буде собі у збиток їх захищати. Так працює весь цивілізований світ
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05.03.2024 21:02 Відповісти

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