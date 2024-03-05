Слідство у справі екснардепа Мураєва завершено. Йому загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", колишнього народного депутата Євгена Мураєва, причетного до підривної діяльності на користь РФ.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, обвинувальний акт скеровано до суду.

Зазначається, що екснардеп використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні. У такий спосіб він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення.

Через це на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності колишнього нардепа.

Мураєв обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.