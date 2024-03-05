Зеленський підписав закон про реформу корпоративного управління для державних компаній

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава".

Згідно з інформацією на сторінці відповідного законопроєкту №5593-д на сайті парламенту, документ повернуто з підписом президента 5 березня.

Його ухвалення є однією з умов отримання Україною фінансування від Світового банку на $1,5 млрд.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 лютого.

У пояснювальній записці його метою вказано "удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Для цього пропонується: