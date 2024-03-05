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Новини
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Зеленський підписав закон про реформу корпоративного управління для державних компаній

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава".

Згідно з інформацією на сторінці відповідного законопроєкту №5593-д на сайті парламенту, документ повернуто з підписом президента 5 березня.

Його ухвалення є однією з умов отримання Україною фінансування від Світового банку на $1,5 млрд.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 лютого.

У пояснювальній записці його метою вказано "удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Для цього пропонується:

  • розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності; оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;
  • передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;
  • віднести до виключної компетенції наглядової ради призначення та звільнення керівника державних компаній;
  • встановити, що рішення про виплату та розмір дивідендів затверджуватимуть на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики;
  • визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;
  • надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній та затверджувати Політику винагороди керівників державних компаній.

Автор: 

закон (1484) Зеленський Володимир (2514) наглядова рада (559) корпорація (74)


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Теперка заживйом!
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05.03.2024 16:42 Відповісти
Цікаво, воно читало те що підписувало? А якщо читало чи зрозуміло?
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05.03.2024 16:43 Відповісти
Зе нє чітатєль! Зе патпісиватєль!
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05.03.2024 16:45 Відповісти
патпісіватєль
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05.03.2024 17:03 Відповісти
Що це?? Нах це??
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05.03.2024 16:55 Відповісти
полтора ярда ж дают обещают на распил, но это не точно.
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05.03.2024 17:16 Відповісти
Краще б Херпіду не ліз туди, де все справно працювало.
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05.03.2024 17:04 Відповісти
Яка ганьба !
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05.03.2024 21:44 Відповісти

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