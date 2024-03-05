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Новини
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Оформлення субсидій у "Дії" спростили: Тепер на подачу заяви знадобиться лише 10 хвилин

дия,дія

Процес оформлення заяви на отримання субсидії на порталі "Дія" суттєво спростили: тепер достатньо заповнити 7 полів замість 21.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Втричі прискорили процес оформлення заяви про субсидію на порталі "Дія". Раніше на це йшло 30 хвилин. Тепер послугу можна отримати за 10 хвилин, заповнивши 7 полів замість 21. Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довжелезні анкети", – написав Федоров.

Він зауважив, що ця послуга доступна для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію.

Федоров нагадав, що можливість оформити субсидію через "Дію" зʼявилась у 2021 році.

"Відтоді команда постійно покращує процес, щоб не потрібно було руками вносити ту інформацію, яка й так сама може підтягнутися з реєстрів", – додав віцепрем’єр.

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Як повідомлялося, станом на початок опалювального сезону 2023/2024 років субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримували 1,3 млн родин, її середній розмір становив 760 грн на сім'ю. Ще 1,2 млн сімей отримували пільги на оплату житлово-комунальних послуг, середній розмір таких пільг – 850 грн на місяць.

У держбюджеті на 2024 рік видатки на виплату субсидій і пільг передбачені на рівні 49,9 мільярда гривень, що на 12 млрд грн більше, ніж було у 2023 році.

Автор: 

субсидія (612) Федоров Михайло (257) Дія (627)


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Топ коментарі
+2
Як-же намагаються "возвеличити" Дію,але вона дуже обкакалась приголосуванні на євробаченні Любими шляхами хочуть "протянути" голосування на виборах. Тільки так можна впевнено змахлювати.
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05.03.2024 18:30
+1
Ееее... Держава, дай субсидію.. грошей куй вистачає..
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05.03.2024 18:10
+1
Масована хакерська атака на FB.
Кацапня,мабуть,і туди дісталася...
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05.03.2024 18:17
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Ееее... Держава, дай субсидію.. грошей куй вистачає..
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05.03.2024 18:10 Відповісти
Масована хакерська атака на FB.
Кацапня,мабуть,і туди дісталася...
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05.03.2024 18:17 Відповісти
Ипалобук завжди касапським був..
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05.03.2024 18:20 Відповісти
"По всьому світу впали всі популярні сервіси - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok та інші перестали працювати"
Ну і чудово. Welcome to the Stone Age
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05.03.2024 18:23 Відповісти
Аа, тепер зрозуміло чого ''дія'' вклякла-всі кинулися заяви писати.
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05.03.2024 18:23 Відповісти
Як-же намагаються "возвеличити" Дію,але вона дуже обкакалась приголосуванні на євробаченні Любими шляхами хочуть "протянути" голосування на виборах. Тільки так можна впевнено змахлювати.
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05.03.2024 18:30 Відповісти
згідний та те саме б написав, окрім слова "любими", оскільки в українській мові буде будь-якими, а любий- це синонім коханий.
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05.03.2024 19:01 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3476950/u_diyi_stavsya_zbiyi_u_chomu_prychyna14:50

Ага. Держава у смартфоні, у якій стався збій.
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05.03.2024 18:50 Відповісти
брешуть
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05.03.2024 18:56 Відповісти
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05.03.2024 19:25 Відповісти

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