Оформлення субсидій у "Дії" спростили: Тепер на подачу заяви знадобиться лише 10 хвилин

Процес оформлення заяви на отримання субсидії на порталі "Дія" суттєво спростили: тепер достатньо заповнити 7 полів замість 21.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Втричі прискорили процес оформлення заяви про субсидію на порталі "Дія". Раніше на це йшло 30 хвилин. Тепер послугу можна отримати за 10 хвилин, заповнивши 7 полів замість 21. Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довжелезні анкети", – написав Федоров.

Він зауважив, що ця послуга доступна для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію.

Федоров нагадав, що можливість оформити субсидію через "Дію" зʼявилась у 2021 році.

"Відтоді команда постійно покращує процес, щоб не потрібно було руками вносити ту інформацію, яка й так сама може підтягнутися з реєстрів", – додав віцепрем’єр.

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Як повідомлялося, станом на початок опалювального сезону 2023/2024 років субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримували 1,3 млн родин, її середній розмір становив 760 грн на сім'ю. Ще 1,2 млн сімей отримували пільги на оплату житлово-комунальних послуг, середній розмір таких пільг – 850 грн на місяць.

У держбюджеті на 2024 рік видатки на виплату субсидій і пільг передбачені на рівні 49,9 мільярда гривень, що на 12 млрд грн більше, ніж було у 2023 році.