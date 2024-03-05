НАБУ провело обшуки у справі про закупівлю фляг для військових за завищеними цінами

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у рамках розслідування справи про ймовірні зловживання посадовців Міноборони під час закупівлі фляг індивідуальних польових, казанків та чохлів для них для Збройних сил України.

Про це йдеться в рішеннях Вищого антикорупційного суду, повідомляє "Слово і діло".

Згідно із судовими матеріалами, фляги, казанки та чохли для ЗСУ Міноборони купувало у ТОВ "Пролог Сервіс" за спрощеною процедурою без застосування електронної системи закупівель.

У межах цієї справи детективи НАБУ провели обшук у приміщеннях, якими користується фірма "Пролог Сервіс". В ході слідчих дій були вилучені вказані фляги. На думку слідства, їх закупили за завищеною вартістю.

Також НАБУ обшукало житло директора ТОВ "Пролог Сервіс" Олександра Кучера та директора ТОВ "Пролог Трейдинг" Михайла Лебьодки. У них вилучили деяке майно, яке визнали речовими доказами.

Як повідомлялося, НАБУ розслідує понад 60 проваджень щодо зловживань у сфері оборони, розповідав у лютому директор Бюро Семен Кривонос.