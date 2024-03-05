Дві компанії, нерухомість у Москві і 500 ділянок землі: Російський суд конфіскував пов’язані з Коломойським активи

Російський суд назвав "екстремістами" Ігоря Коломойського, британську компанію JKX Oil & Gas Limited та російського банкіра Павла Шитова, якого влада РФ вважає бізнес-партнером українського олігарха.

Відповідне рішення ухвалив Кошехабльський райсуд республіки Адигея за позовом Генпрокуратури РФ, пише російський "Коммерсант"

За даними джерел видання, російська прокуратура стверджує, що Шитов, Коломойський та підконтрольна йому британська нафтогазова компанія входили до складу однієї групи, дії якої мали "яскраво виражений антиросійський характер".

При цьому через підконтрольну Коломойсьому JKX Oil&Gas Limited він нібито володів значними активами у нафтогазовій сфері РФ, отримуючи від них "постійні та високі прибутки".

Своєю чергою, за версією російської прокуратури, банкір Павла Шитова мав спільні бізнес-проєкти з Коломойським: ще у 2013 році він перерахував до "Приватбанку" понад $700 млн, викрадених зі "Смоленського банку", а згодом переїхав до України та нібито був "відповідальним за криптоактиви" Коломойського.

Які активи Коломойського конфіскував російський суд

Визнавши Коломойського та Шитова, а також JKX Oil & Gas Limited екстремістами, російський суд вирішив конфіскувати їхні активи в Росії:

велике підприємство паливно-енергетичного комплексу ТОВ "Південгазенерджі", яке здійснює видобуток газу на Кошехабльському газоконденсатному родовищі (належало JKX Oil & Gas Limited через нідерландську Adygea Gas BV);

100% часток у статутному капіталі ТОВ "Кейтеринг-Юг", яке надавало послуги в галузі громадського харчування (належало Adygea Gas BV);

шість приміщень в бізнес-центрі у Москві і будинок у Звонарському провулку загальною площею 5,5 тис. кв. м;

494 земельні ділянки сільгосппризначення загальною площею 5573 га у Московській, Володимирській, Калінінградській та Смоленській областях кадастровою вартістю 6 млрд рублів.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року британська видобувна компанія JKX Oil&Gas Limited заявила, що компанію Eclairs Group Limited (EGL) виключать із реєстру акціонерів, а бізнесмен Ігор Коломойський більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі у JKX. До ліквідації компанія була основним акціонером JKX з часткою 32,66%.

Перед цим Арбітражний суд Московської області позбавив компанії Adygea Gas B.V. та Page Gas Ltd, що входять до британської групи компаній JKX Oil & Gas Ltd корпоративних прав на російські активи.

JKX Oil&Gas займається розвідкою та видобутком вуглеводнів в Україні та РФ. "Полтавська газонафтова компанія", що належить JKX (Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Має п'ять ліцензій на видобуток і одну – на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.

Нагадаємо, в Україні Коломойський перебуває у СІЗО за звинуваченням СБУ у відмиванні 0,5 млрд грн через "Приватбанк" у 2013-2020 роках. Крім того, у період з 2013 до 2014 року Коломойський нібито заволодів 5,8 млрд грн коштів банку.

Своєю чергою детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку".