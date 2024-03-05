Кабмін схвалив залучення коштів від МБРР та Канади. Україна отримає майже $3 мільярда

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом $1,5 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 5 березня.

Шмигаль наголосив, що ці кошти підуть на будівництво, ремонт, логістику, освіту та інші цілі.

"На цьому засіданні також ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом $1,5 млрд. Це допоможе нам і далі підтримувати бізнес, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що також була затверджена постанова, що визначає умови позики від Канади.

"Це додатково 2 млрд канадських доларів ($1,47 млрд, – ред.), які можемо отримати вже цього року", – додав Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна інтенсивно працює з партнерами з метою створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%.