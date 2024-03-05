США ввели санкції проти мережі, яка продавала шпигунські програми авторитарним режимам

США оголосили про введення санкцій проти мережі компаній та осіб, що входять до міжнародного консорціуму Intellexa, який продавав шпигунські програми, зокрема, авторитарним режимам для переслідування опозиції, журналістів та інших осіб.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC ввів санкції проти двох осіб і п’яти організацій, пов’язаних із консорціумом Intellexa, за їхню роль у розробці, експлуатації та розповсюдженні технології комерційного шпигунського програмного забезпечення, яке використовується для нападу на американців, у тому числі на урядовців у США, журналістів та політичних експертів", – сказано в повідомленні.

Це створює значні ризики для безпеки Сполучених Штатів, а також інших країн, оскільки шпигунським ПЗ зловживають іноземні суб’єкти, які переслідують, у тому числі, борців за права людини та дисидентів з метою репресій.

Так, санкції введені проти компанії Intellexa S.A., яка базується в Греції, її засновника Тала Діллана та міжнародного провайдера Сари Хамоу. Крім того, обмеження запроваджені проти компанії Intellexa Limited (Ірландія), Cytrox AD (Північна Македонія), Cytrox Holdings ZRT (Угорщина), Thalestris Limited (Ірландія).

Від початку роботи у 2019 році консорціум Intellexa продавав шпигунське ПЗ різним кіберкомпаніям. Цей набір інструментів відомий під брендом Predator. Шпигунське ПЗ здатне проникати в електронні пристрої за допомогою атак "нульовим натисканням", що не вимагає жодної взаємодії з користувачем.

Після зараження пристрою оператори ПЗ мають можливість несанкціоновано вилучати інформацію та стежити за жертвою.

Як підкреслили в Міністерстві фінансів США, консорціум Intellexa поширював шпигунське програмне забезпечення й технології стеження в глобальних масштабах, в тому числі авторитарним режимам у різних частинах світу.