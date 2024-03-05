Франція долучиться до фінансування плану Чехії закупити 800 тисяч снарядів для України

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Про це Макрон оголосив 5 березня в Празі після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає Європейська правда.

Президент Франції сказав, що ініціатива Чехії "надзвичайно корисна, ми її підтримуємо і будемо брати в ній участь".

"Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні й сумісні з обладнанням, яке ми передали (Україні, – ред.)", – додав він.

Говорячи про те, звідки брати кошти на фінансування плану Чехії, Макрон припустив, що це може бути "двостороння мобілізація, це може бути співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування".

"Так само це може бути європейське фінансування, фінансування з Європейського фонду миру, яке може бути частково мобілізоване для цієї ініціативи", – припустив президент Франції.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Різніше стало відомо, що Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.