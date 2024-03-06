Латвія витратить 300 мільйонів євро на укріплення кордону з Росією та Білоруссю

Кабінет Міністрів Латвії затвердив план військового зміцнення та антимобільності східного кордону, на реалізацію якого планується витратити 303 млн євро.

Як повідомили в Міністерства оборони Латвії, план військового посилення та протимобільності східного кордону є частиною створення Балтійської лінії оборони, яка включатиме створення пунктів підтримки підрозділів Національних Збройних сил уздовж усього кордону Росії та Білорусі – оборонних позицій для солдатів та укріплених позицій, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів і мін, передає Delfi.

Протягом наступних п'яти років оборонна галузь інвестує у зміцнення кордону 303 млн євро. Роботи, на які призначене це фінансування, розпочнуться в березні.

Щоб перешкодити пересуванню противника, зміцнення кордону в Латвії розпочнеться з перекопування існуючих доріг, створення протитанкових ровів, а надалі – водовідвідних ровів, пізніше протитанкові рови будуть перетворені існуючі меліораційні рови.

Також будуть розміщені різні види перешкод: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками та конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" та протитанковими мінами. Розміщення перешкод буде адаптовано до місцевості, з використанням природних перешкод – боліт, лісів та інших природних об'єктів.

При цьому для оперативного посилення оборонних позицій у прикордонній зоні буде визначено та встановлено безпечні сховища вибухових речовин та мін, а також інженерно-технічних матеріалів.

Розроблять плани підготовки найважливіших транспортних артерій – автомобільних, залізниць, мостів – для підготовки до швидкого та ефективного прориву з метою затримки можливого просування супротивника.