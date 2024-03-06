БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 067 6

Через атаку дрона в Курській області спалахнув ГЗК олігарха Усманова, його тушили пожежні потяги (оновлено)

курськ,гзк

Унаслідок атаки безпілотника в Курській області РФ спалахнув резервуар з паливом на території Михайлівського гірничозбагачувального комбінату.

Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на заяву підприємства.

Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева – одне з найбільших у Росії підприємств із видобутку та збагачення залізної руди. Воно належить компанії "Металоінвест" російського мільярдера Алішера Усманова.

За даними місцевої влади, склад склад паливо-мастильних матеріалів Михайлівського ГЗК в середу двічі зазнав атаки українських БПЛА. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляли.

Увечері у середу губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів Михайлівського ГЗК все ж вдалося ліквідувати, але для цього довелося залучити пожежні потяги.

"Пожежу на складі ПММ Михайлівського ГЗК ліквідовано повністю. При гасінні були задіяні пожежні потяги "Російської залізниці", – цитує чиновника російський Інтерфакс.

За даними українських ЗМІ, за атакою на ГЗК стояло Головне управління розвідки Міноборони України. У грудні минулого року Михайлівський ГЗК у Желєзногорську вже потрапляв під удар дрону.

Автор: 

безпілотник (538) ГЗК (127) пожежа (199) росія (14276) дрони (366)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Типова засрашинськ брехня.
Будь-які аварії на невійськових підприємствах - це БПЛА ЗСУ.
Будь-які збиття літаків - це "власне ппо помилилось".
Будь-які вибухи на військових чи енергетичних об'єктах - "хлопок, задимлєніє, патєрь нєт, планові навчання".
показати весь коментар
06.03.2024 13:29 Відповісти
кацапы уже поняли, как можно скрыть недостачу и разворовывание топлива.
дальше таких "атак беспилотников" будет больше по всей Козляндии.
показати весь коментар
06.03.2024 14:41 Відповісти
Узбекистан везе і везе...
показати весь коментар
06.03.2024 19:09 Відповісти
Даешь пламя! 😁
показати весь коментар
06.03.2024 19:28 Відповісти
С ХЙЛА ТУШИЛИ !)
показати весь коментар
06.03.2024 22:19 Відповісти
Тушать овочі на сковорідці, а пожежу гасять )
показати весь коментар
07.03.2024 07:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 