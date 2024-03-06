Через атаку дрона в Курській області спалахнув ГЗК олігарха Усманова, його тушили пожежні потяги (оновлено)
Унаслідок атаки безпілотника в Курській області РФ спалахнув резервуар з паливом на території Михайлівського гірничозбагачувального комбінату.
Про це повідомляє російська служба BBC із посиланням на заяву підприємства.
Михайлівський ГЗК ім. А.В. Варичева – одне з найбільших у Росії підприємств із видобутку та збагачення залізної руди. Воно належить компанії "Металоінвест" російського мільярдера Алішера Усманова.
За даними місцевої влади, склад склад паливо-мастильних матеріалів Михайлівського ГЗК в середу двічі зазнав атаки українських БПЛА. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляли.
Увечері у середу губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів Михайлівського ГЗК все ж вдалося ліквідувати, але для цього довелося залучити пожежні потяги.
"Пожежу на складі ПММ Михайлівського ГЗК ліквідовано повністю. При гасінні були задіяні пожежні потяги "Російської залізниці", – цитує чиновника російський Інтерфакс.
За даними українських ЗМІ, за атакою на ГЗК стояло Головне управління розвідки Міноборони України. У грудні минулого року Михайлівський ГЗК у Желєзногорську вже потрапляв під удар дрону.
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Будь-які аварії на невійськових підприємствах - це БПЛА ЗСУ.
Будь-які збиття літаків - це "власне ппо помилилось".
Будь-які вибухи на військових чи енергетичних об'єктах - "хлопок, задимлєніє, патєрь нєт, планові навчання".
дальше таких "атак беспилотников" будет больше по всей Козляндии.