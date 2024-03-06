За два місяці до бюджету надійшло податків від грального бізнесу в 11 разів більше, ніж за весь 2021 рік
Із початку 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету в 11 разів більше, ніж за весь "довоєнний" 2021 рік.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, тільки у лютому цього року гральний бізнес сплатив податків на 1,8 млрд грн.
"Для розуміння, тільки за перші два місяці цього року з азартних ігор надійшло в 11 разів більше податків ніж за весь мирний 2021 рік", – зазначив він.
Нагадаємо, що за весь 2023 рік гральний бізнес сплатив податків на 10,4 млрд грн. Це у 50 разів більше, ніж у 2021-му.
Податки для грального бізнесу
Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.
До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.
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