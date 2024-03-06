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Новини
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За два місяці до бюджету надійшло податків від грального бізнесу в 11 разів більше, ніж за весь 2021 рік

казино

Із початку 2024 року представники грального бізнесу сплатили податків до державного бюджету в 11 разів більше, ніж за весь "довоєнний" 2021 рік.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, тільки у лютому цього року гральний бізнес сплатив податків на 1,8 млрд грн.

"Для розуміння, тільки за перші два місяці цього року з азартних ігор надійшло в 11 разів більше податків ніж за весь мирний 2021 рік", – зазначив він.

Нагадаємо, що за весь 2023 рік гральний бізнес сплатив податків на 10,4 млрд грн. Це у 50 разів більше, ніж у 2021-му.

Податки для грального бізнесу

Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.

До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.

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гральний бізнес (78) казино (130) податки (2442)


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це, однозначно перемога обрізаних зелених щурів над здоровим глуздом не добитих вкраїнчиків.
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06.03.2024 11:28 Відповісти
І бізнесмени продовжують працювати? Не пішли на фабрики, заводи, ЗСУ? А як же "непідємні податки"? Чи таки захмарні надприбутки в той час як країна воює? Не треба скоробагатькам дурити народ, плати податки бо будеш платити москалям аж бігом.
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06.03.2024 12:15 Відповісти
В 11 разів більше - з гордістю повідомив нам Залізняк,тим самим засвідчуючи свій ідіотизм,близький до абсолютного.Залишилось повідомити про прибутки від наркотиків,проституціі,торгівлі органами і зброєю...
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06.03.2024 12:47 Відповісти
то виходить що замість того щоб піднімати впк українці сидять в казіно-ураааааа. перемога
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06.03.2024 13:33 Відповісти
якщо раніше було 0, а стало 1 податків, то ріст в нескінчене число разів
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06.03.2024 14:31 Відповісти
Жесть квартальная! Страна полуразорена , кладбища переполнены погибшими , госпиталя забиты ранеными , миллионы покинули страну , часть территорий оккупированы ... , а игральный бизнес , оказывается, процветает ! Ага , сейчас весной еще засеют поля "медицинским канабисом" и осенью как попрут податки в казну от легазации марихуаны! ГОСПОДИ , ну за что ты наслал на Украину эту зеленую плесень ?!
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06.03.2024 17:52 Відповісти

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